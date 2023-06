Feuer in Offenbach: Zwei Verletzte durch Zimmerbrand in Altenwohnheim

Rettungseinsatz

Die Feuerwehr Offenbach ist am Dienstag (13. Juni) bis in den späten Abend bei einem Brand in einem Alten- und Pflegewohnheim im Einsatz.

Offenbach - In einem Altenwohn- und Pflegeheim in Offenbach ist es am Dienstag (13. Juni) gegen 20 Uhr zu einem Zimmerbrand im zweiten Obergeschoss gekommen. Dies berichtet die Feuerwehr. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

„Aufgrund der Ernsthaftigkeit des Vorfalls und der besonderen Art des Gebäudes wurden umgehend sämtliche Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Offenbach am Main sowie zusätzliche Führungskräfte und Rettungsmittel alarmiert“, berichteten die Einsatzkräfte in einer Pressemitteilung. Vor Ort erkannten die Feuerwehrleute, dass eine Seniorenwohnung im zweiten Obergeschoss bereits in Vollbrand stand und sich eine Person auf dem Balkon befand.

„Durch eine gleichzeitige und umfassende Lösch- und Rettungsaktion konnten eine Person über die Drehleiter und eine weitere Person durch die Einsatztrupps im Inneren gerettet und dem anwesenden Notarzt übergeben werden“, erklärte die Feuerwehr Offenbach weiter. Die restlichen 31 Bewohner des betroffenen Gebäudeteils seien von den Einsatzkräften ins Freie gebracht und, sofern nötig, medizinisch betreut worden.

+ Die Feuerwehr war bei einem Brand in einem Pflegeheim in Offenbach im Einsatz. © Andreas Koehler/5Vision.News

Die Löschmaßnahmen führten dazu, dass schon gegen 20.30 Uhr „Feuer aus“ gemeldet wurde. Aufgrund der Kontrolle der Wohnungen in allen sieben Stockwerken und der erforderlichen Belüftungsmaßnahmen habe sich der Einsatz jedoch noch bis spät in den Abend hineingezogen. „Ursprünglich wurden fünf Verletzte gemeldet, aber nach der ärztlichen Untersuchung stellte sich heraus, dass nur noch zwei Personen leicht verletzt waren. Diese wurden in die Krankenhäuser in Offenbach gebracht“, hieß es abschließend. (csa)

