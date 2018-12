Feuer im Finanzamt - Polizei nimmt möglichen Täter fest

Junge Frau vorsorglich in Klinik

Offenbach - Auf zwei Stockwerken eines Nebengebäudes des Offenbacher Finanzamts bricht in der Nacht zu Dienstag ein Feuer aus. Die Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest, er ist Mieter einer Dachgeschosswohnung in dem Gebäude. Eine weitere Bewohnerin muss mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich in die Klinik. Die Bieberer Straße ist vorübergehend gesperrt.