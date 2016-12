Feuerwehr löscht Zimmerbrand in Bürgel

Zwei Kinder im Krankenhaus

Offenbach - Alarm an Weihnachten: Die Feuerwehr löscht einen Zimmerbrand in Bürgel. Zwei Kinder müssen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden.

Am ersten Weihnachtstag gegen 15 Uhr wurde die Feuerwehr Offenbach nach Bürgel zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Staudenstraße hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen. Das Feuer war im Erdgeschoss ausgebrochen. Die Bewohner hatten sofort reagiert und die Zimmertür geschlossen. Das schottete das Feuer vom restlichen Haus ab. Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich durch die Terrassentür. Der Einsatz dauerte bis kurz vor 16 Uhr. Ernsthaft verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zwei Kinder wurden laut Mitteilung vorsorglich zur Kontrolle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar. (dr)

