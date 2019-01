CDU und SPD reagieren auf Veröffentlichung von RP-Brief

Offenbach – Unterschiedlich reagieren Offenbacher Parteien auf die Veröffentlichung von Inhalten eines wenig schmeichelhaften Schreibens der Darmstädter Regierungspräsidentin an Mitglieder des Magistrats. Von Thomas Kirstein

Wie gestern berichtet, können Brigitte Lindscheid und ihre Fachbeamten nicht nachvollziehen, warum sich Bürgermeister und Stadtkämmerer Peter Freier (CDU) von der Nicht-Genehmigung des Haushalts 2019 überrascht zeigte. Auch monieren sie, es kursierten offenbar unterschiedliche Zahlen. Eine Woche vor der vorgesehenen Beschlussfassung hatten Kämmerer und Kämmereileiter bei einem ersten Treffen der Aufsichtsbehörde ein Zahlenwerk präsentiert, das mittelfristig die Vorgaben von Schutzschirm und Hessenkasse nicht erfüllt. Sie holten sich eine Abfuhr.

CDU-Fraktionschef Roland Walter wendet sich nun gegen „Schuldzuweisungen bei den Offenbacher Stadtfinanzen“. Er fordert, die Diskussion auf die Kernpunkte der Haushaltsstrategie für die nächsten Jahre zu bringen. Sein SPD- Kollege Martin Wilhelm dagegen fordert Kämmerer Freier auf, endlich zutreffende Haushaltszahlen samt mittelfristiger Finanzplanung vorzulegen – und auch das RP-Schreiben, aus dem die Redaktion zitierte.

+ SPD-Fraktionschef Wilhelm: "Der CDU-Kämmerer sollte nun endlich anfangen, transparent zu handeln und die Stadtverordneten umfassend über die Vorgänge zur Nicht-Genehmigung des Haushalts 2019 aufklären." © p Walter, eines der Sprachrohre der regierenden Tansania-Koalition aus CDU, FDP, Grünen und Freien Wählern, nennt zwei für ihn entscheidende Fragen: „Wie stellt Offenbach die Finanzierung der in den kommenden vier Jahren notwendigen zusätzlichen Investitionen in Höhe von 135 Millionen Euro sicher? Wie finanziert die Stadt den bis 2022 entstehenden neuen Berg an Kassenkrediten in Höhe von mindestens 80 Millionen Euro?“



Mehrausgaben erfordert unter anderem die von der Tansania-Koalition mit gestiegenen Anforderungen begründete Ausweitung des Stellenplans. Außerdem sind zusätzliche Investitionen in Schulen zu finanzieren. Laut Walter werden sich neue Kassenkredite auftürmen: „Ist es nicht klug, jetzt die notwendigen Entscheidungen zu treffen, die diesen 80-Millionen-Berg erst gar nicht entstehen lassen?“ Neben noch unbestimmten Einsparmaßnahmen sollen die Bürger über die Erhöhung der Grundsteuer daran beteiligt werden. Aus SPD-Sicht ist es aber unausweichlich, beim Land Hessen auf weitere Unterstützung für die weiter unter Soziallasten ächzende Stadt zu pochen.

+ CDU-Fraktionschef Walter: "Anstatt sich gegenseitig Vorwürfe über den Informationsaustausch in der Verwaltung und mit dem Regierungspräsidium zu machen, ist es vorrangig, nach vorn zu schauen." © p Dem SPD-Oberbürgermeister Felix Schwenke wirft Roland Walter vor, die Regierungspräsidentin „auf eigene Faust und ohne Abstimmung mit seinen Magistratskollegen“ angeschrieben zu haben. Die Antwort auf Schwenkes Anfrage war der besagte Brief. Der OB sah keinen Anlass für eine Absprache, er habe der Darmstädter Behörde nur mitteilen wollen, dass er deren Umgang mit Offenbach nicht gut finde. Dabei habe sich jedoch herausgestellt, dass man ihm die neuesten Zahlen vorenthalten hatte, die letztlich das Einkassieren des Etats bewirkten.



SPD-Fraktionschef Martin Wilhelm geißelt nicht nur eine „miserable Informationspolitik Freiers“, der Rechte der Stadtverordnetenversammlung missachte. Er wittert auch eine Täuschung von Öffentlichkeit und Parlament. Letzteres müsse über wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde unterrichtet werden.

Wilhelm will die Zahlen jener Finanzplanung, die der Kämmerer am 23. November in Darmstadt präsentierte, auf dem Tisch sehen. Und auch endlich das RP-Schreiben, das der OP bereits vorliegt. Zudem konfrontiert der oppositionelle Genosse den CDU-Bürgermeister mit einer Aussage, mit der dieser im Jahr 2014 in seiner Funktion als Fraktionschef das damals noch amtierende SPD-Stadtoberhaupt Horst Schneider attackiert hatte. Dass dieser seinerzeit angeblich ein RP-Schreiben nicht weitergeleitet habe, brachte Freier zu einem harten Urteil: „Ein OB, der öffentlich lügt, kann Offenbach nicht mehr glaubwürdig vertreten...“

