Finanzprobleme von Offenbach: Minister Tarek Al-Wazir im Interview

Die Notwendigkeit von Investitionen sei in Offenbach in den vergangenen Jahren parteiübergreifend unterschätzt worden, sagt Tarek Al-Wazir.

Offenbach - Er ist nicht nur Hessens Wirtschaftsminister, sondern hat bei der Landtagswahl 2018 für die Grünen auch das Direktmandat im Wahlkreis Offenbach-Stadt gewonnen, der jahrelang Domäne von Stefan Grüttner (CDU) war. Tarek Al-Wazir (48) im Gespräch über die Finanznot, die richtige Strategie und die Zukunftschancen seiner Heimatstadt. Das Interview führten Matthias Dahmer und Frank Pröse.

Herr Al-Wazir, der Grund aller derzeitigen Finanzprobleme Offenbachs ist das schnelle Wachsen der Stadt. Wir haben fast 140000 Einwohner. Sind die Grenzen des Wachstums erreicht?

Das ist ein spannender Punkt. Denn in der Tat: Die aktuellen Finanzprobleme unserer Stadt wurden durch eine eigentlich positive Entwicklung hervorgerufen: Offenbach ist als Wohnstandort attraktiver geworden, und es ist eingetreten, was wir uns in den vergangenen Jahren parteiübergreifend vorgenommen haben: Unsere Sozialstruktur durchmischt sich zunehmend und wir machen uns damit am Ende des Tages auf den langfristigen Weg einer finanziellen Gesundung.

Wo aber sind die Grenzen?

Natürlich gibt es Grenzen des Wachstums. Offenbach ist mit knapp 45 Quadratkilometern flächenmäßig die kleinste Großstadt Deutschlands, davon ein Drittel Wald. Irgendwann kommt der Moment, in dem alle Flächenreserven aktiviert sind. Da sind wir noch nicht ganz, zumal einige Projekte bereits geplant, aber noch gar nicht realisiert sind. Klar ist aber auch: Es wird keine riesigen neuen Baugebiete mehr geben.

Wurde bei der bisherigen Wachstumsstrategie etwas falsch gemacht?

Unsere Strategie ist sicherlich richtig gewesen und sie ist - hoffe ich zumindest - weiterhin unumstritten in Offenbach. Das Problem ist: Es dauert eine gewisse Zeit, bis sich das positiv im Haushalt der Stadt bemerkbar macht. Aber Menschen, die mit ihren Kindern nach Offenbach ziehen, haben sofort einen Anspruch auf einen Schulplatz. Das heißt, wir müssen erst mal investieren, um später Einnahmen zu erzielen. Die Frage ist: Wie durchschreitet man dieses Tal?

Ist da nicht der Punkt gekommen, an dem das Land in Anerkennung der Offenbacher Bemühungen einspringen muss?

Ich wundere mich ein bisschen über die Diskussionen, die von manchen im Stadtparlament geführt werden. Weil da teilweise so getan wird, als hätte das Land die besondere Situation Offenbachs nicht anerkannt. Und das stimmt einfach nicht.

Wie sehen denn die Zahlen dazu aus?

Wenn man zusammenrechnet, was Offenbach durch Rettungsschirm, neuen Kommunalen Finanzausgleich und Hessenkasse erhalten hat, dann kommen astronomische Summen zugunsten der Stadt heraus. Alleine durch Rettungsschirm und Hessenkasse hat das Land der Stadt fast 800 Millionen Euro Schulden abgenommen. Im Gegenzug hat Offenbach kein Zinsrisiko mehr und muss nur 90 Millionen zurückzahlen - gestreckt über viele Jahre. Obendrauf kamen 100 Millionen aus dem Landesausgleichsstock. Und mit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs überweist das Land der Stadt Offenbach rund 20 Millionen Euro mehr im Jahr. Das Polizeipräsidium ist endlich im Bau, der Neubau der Hochschule für Gestaltung kommt. Das ist schon was.

Das war jetzt die Rückschau. Was ist in Zukunft zu erwarten?

Wir haben eine Evaluation des Kommunalen Finanzausgleichs im Koalitionsvertrag und ausdrücklich gesagt, dass wir Mittel und Wege finden wollen, wachsende Städte besser zu unterstützen. Das wird aber keine Lex Offenbach, das wird eine Lex wachsende Städte.

Ist es nicht ein wenig unredlich nur mit den Zuwendungen zu argumentieren? Letztlich geht es doch um den Ausgleich von Soziallasten. Muss nicht das Prinzip gelten, wer bestellt, bezahlt?

Das ist ein völlig richtiges Prinzip. Aber man muss auch sehen: Die hessischen Kommunen in ihrer Gesamtheit machen keine Schulden mehr. Bei den wenigen, die noch Schulden machen, geht es in der Tat oft um die Soziallasten. Da bin ich sehr dafür, dass wir uns bundesweit Gedanken machen, wie wir diese Kommunen besser unterstützen können. Aber Sozialpolitik - das sage ich jetzt nicht, um die Zuständigkeit abzudrücken - ist nun mal in diesem Bereich zum größten Teil Bundespolitik. Und da gibt es einen ganz einfachen, ziemlich unbürokratischen Weg. Eine riesige Belastung für die Stadt sind die Mietkosten für die Bezieher von Arbeitslosengeld II. Das macht in Offenbach rund 50 Millionen Euro im Jahr aus, der Bund trägt davon nur etwa 40 Prozent. Hier muss der Bund sein Versprechen wahr machen und einen höheren Anteil übernehmen. Schon zwei Prozentpunkte mehr würden Offenbach um eine Million jährlich entlasten. Gleichzeitig gehört zur Wahrheit dazu: Nicht alle Altschulden Offenbachs haben etwas mit Bund und Land zu tun. Da waren beispielsweise auch 300 Millionen Euro Klinikum drin.

Kommen wir mal zur umstrittenen Grundsteuererhöhung. Was hätte man im Vorfeld denn tun können, um sie moderater ausfallen zu lassen?

Ich gebe zu, ich war Ende November genauso überrascht wie alle anderen, als die Nachricht kam, dass dem Offenbacher Haushalt die Genehmigung versagt wird.

Stehen Sie nicht in ständigem Kontakt mit ihrer Parteikollegin im Offenbacher Magistrat?

Doch. Aber im ganzen Prozess der Haushaltsaufstellung gab es keine Vorwarnung. Auch Sabine Groß war davon überrascht.

Hätte man gegensteuern können?

Alle haben in den letzten Jahren die Investitions-Notwendigkeiten aus der wachsenden Stadt unterschätzt. Das gilt parteiübergreifend. Da sollte niemand mit dem Finger auf andere zeigen. Auch eine sicherlich in Zukunft bessere Kommunikation des Kämmerers Peter Freier mit dem Regierungspräsidium hätte an den reinen Zahlen nichts geändert. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir den ganz harten Weg gehen müssen, um den Haushalt genehmigungsfähig zu machen. Um es sehr konkret zu sagen: Wir brauchen dringend zusätzlich drei Grundschulen und ein Gymnasium. Die bestehenden Schulen sind bis an die Belastungsgrenze voll, die Zahlen wachsen weiter, die Kinder und deren Eltern haben ein Recht auf einen Schulplatz. Um diese neuen Schulen schnell bauen zu können muss der Haushalt beschlossen und genehmigt werden, und dafür braucht es die Grundsteuererhöhung. Gleichzeitig müssen alle daran arbeiten, auch ich, dass sich die Einnahmesituation verbessert, dass zusätzliche Gelder nach Offenbach kommen. Und wenn uns das gelingt, dann kann und muss die Grundsteuer auch wieder gesenkt werden.

Haben nicht auch grüne Prestigeprojekte zur Verschuldung Offenbachs beigetragen?

Ich wundere mich manchmal, was so alles als Prestigeprojekt bezeichnet wird. Die Mainauen etwa werden überwiegend aus der Ausgleichsabgabe bezahlt. Das meiste Geld kommt also nicht aus dem städtischen Haushalt und steht nur für genau solche Projekte zur Verfügung. Bei den Fahrradstraßen zahlt das Bundesumweltministerium den Löwenanteil. Wenn man das Vorhaben stoppen würde, würde die Stadt kaum etwas sparen. Es gäbe also nicht mehr Geld, nur keine Fahrradstraßen.

Was ist mit der millionenschweren E-Mobilität?

Auch das wundert mich. Ich darf mal - Stichwort Luftreinhalteplan - daran erinnern, dass die Stadt Offenbach weiterhin verklagt ist. Der Luftreinhalteplan der Stadt Wiesbaden hatte vergangene Woche vor Gericht nur Bestand, weil die Landesregierung gemeinsam mit der Stadt ambitionierte Projekte, unter anderem die Umrüstung von Bussen, mehr Radwege und vieles mehr, in den Plan reingeschrieben haben. Das heißt, wenn man so etwas lässt, könnten am Ende Fahrverbote für Offenbach herauskommen.

Es bleibt aber die Frage der Finanzierung.

Das stimmt. Aber auch hier fließen Zuschüsse, unter anderem aus meinem Ministerium. Wir werden uns in den nächsten Monaten und Jahren aber weiter auf die Suche nach Zuschüssen begeben müssen. Im Übrigen helfen wir jeder von Fahrverboten bedrohten Stadt. Wir haben ein Fachzentrum Nachhaltige Urbane Mobilität gegründet, welches besonders die Städte berät, die bei den Stickoxiden oberhalb der 40 Mikrogramm Jahresmittelwert liegen.

Die Programme haben ja auch das Ziel, den Individualverkehr aus der Innenstadt zu verdrängen. Ist das in Offenbach politisch durchsetzbar?

Wenn es um den Durchgangsverkehr geht, müssten sich eigentlich alle einig sein. In Offenbach haben wir es zumindest schon mal geschafft, die Qualität des Busverkehrs zu erhöhen. Und manche Sachen entwickeln sich ja auch. Ich erinnere mich gut an die Aufregung, als die grüne Stadträtin Ingrid Borretty am Wilhelmsplatz dem ersten Lokal die Außenbewirtschaftung erlaubte und dafür einige Parkplätze wegfielen. Das war der Anfang des gastronomischen Wunders rund um den Wilhelmsplatz.

Die attraktivsten Städte sind doch die, die ihren Verkehr aus der Innenstadt rausgezogen haben.

Genau. Manche könne sich halt noch nicht vorstellen, dass es so sein kann. Das ist wie mit dem Rauchverbot in der Gastronomie. Heute sind selbst die Raucher froh, dass ihre Kleider nach dem Kneipenabend nicht mehr wie ein Aschenbecher stinken.

Was halten Sie denn vom Zukunftskonzept für die Offenbacher Innenstadt?

Das ist aus meiner Sicht fast der einzige Weg. Fast alle Innenstädte haben - mit ein paar Ausnahmen - die gleichen Probleme. Der Einzelhandel kann die Mieten nicht mehr erwirtschaften, weil immer mehr im Netz bestellt wird. Die Innenstadt braucht einen Nutzungsmix. Ob es klappt weiß man nicht, aber man muss es zumindest versuchen.

Ein Thema können wir Ihnen nicht ersparen – auch wenn es etwas aus dem Fokus geraten ist: Was hat Hessens beliebtester Politiker in Sachen Fluglärm für seine Heimatstadt erreicht?

Als grüner Offenbacher Stadtverordneter und auch als Landtagsabgeordneter habe ich heftigst gegen den Ausbau gekämpft. Den haben andere beschlossen, und er hatte genau die Auswirkungen, die wir vorher prophezeit haben. Ich werde in den nächsten fünf Jahren genauso an dem Thema weiterarbeiten wie in den vergangenen fünf Jahren.

Was heißt das?

Natürlich geschehen keine Wunderdinge, aber wir arbeiten daran, die Auswirkungen zu minimieren. Mit den Lärmpausen und den Lärmobergrenzen haben wir ja auch schon einiges erreicht. Viele Lärmschutzmaßnahmen hängen aber an Bundesgesetzen. Deshalb setzen wir uns auch in Berlin für ordentliche rechtliche Rahmenbedingungen ein. Da geht es derzeit leider wieder in die falsche Richtung. Die Novelle des Fluglärmschutzgesetzes zielt weiter auf weniger Einschränkungen für die Fluggesellschaften ab. Zudem wollen wir leisere Flugzeug belohnen und lautere bestrafen. So arbeiten wir Schritt für Schritt an der Frage, wie man es erträglicher machen kann.

Gibt es denn keine Hebel, um beispielsweise die Billig-Fluglinien aus Frankfurt fernzuhalten?

Ich sage es so, wie es ist: In den Ryanair-Flugzeugen am Frankfurter Flughafen sitzen keine Inder, die nach New York wollen und in Frankfurt nur umsteigen. Da sitzen Leute aus der Region drin. Wir haben an dieser Stelle die gesamtgesellschaftliche Frage zu klären, welche Auswirkungen unser Konsum- und Mobilitätsverhalten hat. 29 Euro für ein Flugticket von Frankfurt nach Mallorca und zurück - das kann ja eigentlich nur auf dem Rücken der Beschäftigten und der Umwelt angeboten werden. Ist es Ok, so ein Ticket zu kaufen? Darüber lohnt es sich, glaube ich, mal intensiv zu diskutieren.