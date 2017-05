Firmen in Offenbach sind optimistisch

Offenbach - Die Unternehmen in Stadt und Kreis Offenbach sind zurzeit zufrieden. Das zeigt zumindest eine Umfrage der IHK. Von Marc Kuhn

Die Wirtschaft in der Region Offenbach läuft nach Einschätzung der hiesigen Industrie- und Handelskammer (IHK) zum Frühsommer besonders positiv. Der Konjunkturklimaindex der Kammer verbessert sich um 6,2 auf 126,8 Punkte. „Die derzeitige Geschäftslage wird so gut eingeschätzt wie schon seit fünf Jahren nicht mehr“, erklärte IHK-Hauptgeschäftsführer Markus Weinbrenner zur Konjunkturumfrage der Kammer gestern. Auch die Investitions- und Einstellungsbereitschaft stieg. „Besonders deutlich verbessert sich die Einschätzung des Exportvolumens. Die zuletzt erwarteten Einbußen im Exportgeschäft sind zum Glück nicht eingetreten.“

Die Lage am regionalen Arbeitsmarkt verbessere sich abermals. Der Anteil der Unternehmen, die mehr Mitarbeiter einstellen wollten, steige signifikant um 50 Prozent an. Gleichzeitig verschärfe sich der Wettbewerb um die Arbeitskräfte: „Der Fachkräftemangel wird von 39 Prozent der befragten Unternehmen als Risiko für die eigene Geschäftsentwicklung gesehen. Das ist der höchste Wert der letzten Jahre“, berichtete der Hauptgeschäftsführer.

Um den Unternehmen bestmögliche Wettbewerbsbedingungen zu bieten, bedürfe es nicht nur Investitionen in die digitale und Verkehrsinfrastruktur, sondern vor allem in das Bildungssystem. „Der immer spürbarere Mangel an Fachkräften kann durch gezielte und strategisch getätigte Bildungsinvestitionen in seinen Auswirkungen begrenzt werden“, so Weinbrenner.

Nach seinen Worten gab vor allem das verarbeitende Gewerbe bei der Umfrage eine hervorragende Bewertung ab. Die Erwartungen an das Exportvolumen verbesserten sich. Auch die Auftragseingänge aus dem Ausland hätten sich in den vergangenen vier Monaten positiv entwickelt. „Bei 29 Prozent der Befragten sind sie gestiegen, bei 61 Prozent gleich geblieben und nur bei zehn Prozent gefallen“, berichtete Weinbrenner. „Die Werte der letzten beiden Umfragen waren noch deutlich durch die bestehenden Risiken geprägt. Inzwischen bringt der gute Konjunkturverlauf die Zuversicht bei den Unternehmen zurück.“ Die Gründe für die Exportstärke seien vielfältig: der schwache Euro, die Belebung der Weltkonjunktur sowie die stärkere Nachfrage aus dem Euroraum. „Dennoch schwebt die Drohung der US-Regierung mit Strafzöllen wie ein Damoklesschwert über den Exporteuren.“ Durch den Austritt Großbritanniens aus der EU stehe ein weiterer Unsicherheitsfaktor im Raum. „Immerhin konnte durch den proeuropäischen Ausgang der Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich ein Teil der Unsicherheit reduziert werden“, erklärte Weinbrenner.

In diesen 10 Berufen arbeiten die glücklichsten Menschen Zur Fotostrecke

Der IHK-Konjunkturklimaindex für den Einzelhandel steigt nach Angaben der Kammer wieder etwas an und erreicht mit 96,1 Punkten das gleiche Niveau wie vor einem Jahr. Auch die Beschäftigungs- und Investitionspläne konnten gesteigert werden. Im gesamtwirtschaftlichen Vergleich verharren sie aber auf einem eher niedrigen Niveau. Im Dienstleistungsgewerbe steigt der Konjunkturklimaindex um 7,5 Zähler auf 126,2 Punkte an. Sowohl die aktuelle als auch die künftige Geschäftslage wird besser eingeschätzt. Nur vier Prozent der Firmen sind mit ihrer geschäftlichen Situation unzufrieden. Die Investitionsbereitschaft verändert sich kaum und bleibt hinter dem Durchschnitt der Gesamtwirtschaft zurück. Die Beschäftigungspläne werden ausgeweitet. 21 Prozent der Dienstleister wollen künftig mehr Menschen einstellen. 68 Prozent rechnen mit gleich bleibenden, elf Prozent mit geringeren Beschäftigungszahlen.

Rubriklistenbild: © dpa