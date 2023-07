Brutale Szenerie: Fische von Waschbären geköpft und gefressen

Teilen

Fischdiebe in Tempelsee: Ehepaar Kurz ist über den Angriff entsetzt und will die Nachbarn vor Waschbären warnen. © Golebiewska

Waschbären wildern im Offenbacher Stadtteil Tempelsee: Der Teich von Familie Kurz verwandelt sich über Nacht in einen Tatort. Der NABU fordert Gegenmaßnahmen.

Offenbach - Ihr putziges Aussehen kann täuschen: Waschbären, so unschuldig sie wirken mögen, sind in Offenbach auf Futterjagd und haben es wohl auf Gärten abgesehen. Das hat Familie Kurz am eigenen Leib erfahren. Tempelsee ist jedoch nicht die einzige Gegend, die von den hungrigen Allesfressern besucht wird.

Ein Garten. Ein Teich. Keine Fische. Die waren jahrelang der Stolz der Familie Kurz. Der Teich, stets eine gemütliche Oase für das Ehepaar, hat sich über Nacht in einen Tatort verwandelt. Eines Morgens haben die Eheleute festgestellt, dass ihr etwa 60 Jahre alter Teich – am Vorabend schwammen darin noch mittelgroße Goldfische und ein 18-jähriger Koi – leer war. Vom Täter keine Spur, dafür eine brutale Szenerie: Stücke von toten, angebissenen Fischen lagen im Garten verteilt, der Rest war verschwunden. Und das trotz eines Schutznetzes.

Teich in Offenbach geplündert: „Wir dachten erst, dass es eine Wildkatze war“

Auf das Geschehen wiesen sie Nachbarn hin, die im Vorbeilaufen den leeren Teich und die Fischstücke bemerkt hatten. Das Ehepaar ist sich einig: Die Fische sind einem Waschbären zum Opfer gefallen. „Wir dachten erst, dass es eine Wildkatze war“, sagt Gisela Kurz, die den Verlust ihres Lieblingsfisches, des Kois, noch nicht verkraftet hat. Der Gold Ogon sei 1000 Euro wert gewesen, für das Paar war er wie ein Familienmitglied. „Das macht keine Katze. So wie der Kopf angebissen war – das kann nur ein Waschbär gewesen sein“, meint Gisela Kurz. Ihre Vermutung untermauern Nachbarn, die in der Umgebung mehrfach Waschbären gesichtet haben. Es sei wahrscheinlich, dass sie aus dem Wald nebenan kommen, um nach Futter zu suchen, sagt das Ehepaar.

Der von bunten sowie goldenfarbenen Fischen bewohnte Teich galt lange Zeit als Attraktion der Nachbarschaft. Vor allem unter den Kleinsten aus dem Kindergarten nebenan sorgte er für Begeisterung und gute Laune. Jetzt mache auch sie der Anblick des leeren Teiches traurig, berichtet Gisela Kurz. Gerade deswegen bereitet ihr die Anwesenheit der kleinen Raubtiere in der Nachbarschaft Sorgen: Sie könnten für die Jüngsten eine Gefahr darstellen.

Nabu in Offenbach fordert Maßnahmen gegen die Waschbären

Aber nicht nur der Geschädigten rauben die pelzigen Jäger den Schlaf. Auch der Vorsitzende des Naturschutzbundes (NABU) Offenbach-Mühlheim, Ernst von Hermanni, ist besorgt. Er sagt, die Waschbärpopulation wachse ständig, was sich langsam, aber sicher zum Problem entwickle.

Eins steht für ihn fest: Es braucht Gegenmaßnahmen. Die Vermehrung der Waschbären müsse unterbunden werden. Lösungen gegen die sich ausbreitenden Kleinbären gebe es nicht viele, vor allem weil Vergiften oder Erschießen nicht infrage komme. Auch gegen Gerüche und Geräusche seien sie mittlerweile gewappnet. Sie zu bejagen sei auch nicht einfach, und auf ihre Feinde sollte man nicht zählen, denn in hiesigen Breiten hätten sie keine, sagt von Hermanni.

Dominant, lernfähig und geschickt – der Waschbär erweise sich als starker Gegner. Und die Stadt mache ihm das perfekte Angebot. Volle Mülltonnen, Essenreste – für die Allesfresser beste Bedingungen. „Es muss eine gemeinschaftliche Lösung gefunden werden“, appelliert von Hermanni. Diese wäre etwa, weibliche Waschbären einzufangen und männliche zu kastrieren. Das könne aber teuer werden, weswegen eine alternative Lösung erforderlich sei.

Waschbären breiten sich auch in Offenbach aus

Auch die Stadtverwaltung ist sich bewusst, dass die Waschbären sich ausbreiten. Das sei aber in ganz Deutschland der Fall. Die Zahl der Tiere nehme in den jüngsten Jahren zu, sagt Sprecherin Kerstin Holzheimer. „Sie dürfen gejagt werden – aber nur außerhalb geschlossener Ortschaften.“

Zäune, Bäume oder Dächer seien für das flinke Tier keine Hindernisse. Deswegen gelte: Keine Mülltonne oder Katzenfutter draußen stehen lassen. Eine elektronische Sicherung zu installieren sei einen Versuch wert.

Bürger, die den unerwünschten Gast bei sich auf dem Grundstück entdecken, können sich auch bei der Unteren Jagdbehörde oder im Ordnungsamt bei Pietro Mereu unter 069 8065-2502 Rat holen. Ganz vertreiben lassen sich die pelzigen Störenfriede aber nicht.

Ehepaar aus Offenbach trifft Maßnahmen

Für das Ehepaar Kurz in Tempelsee steht nach dem Waschbär-Angriff fest: Diese Erfahrung wollen sie nicht noch einmal machen. Auf große Fische in ihrem Teich wollen sie daher künftig verzichten. Eine elektronische Sicherung rund um das Wasser sei auch in Überlegung.

Ob mit großen oder kleinen Fischen – das Ehepaar hofft, dass der Teich weiterhin für begeisterte Blicke und Bewunderung in der Nachbarschaft sorgt. (Sylwia Golebiewska)

Infos im Internet: Ordnungsamt Offenbach gibt Tipps zum Umgang mit Waschbären