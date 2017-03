Flohmarktbetreiber wehrt sich: Abfall der anderen

Oft sammelt sich im Verlauf der Woche vor den Containern Müll an, der mit dem samstäglichen Flohmarkt nichts zu tun hat (links). Betreiber Reißmann muss deshalb mitunter schon freitags sauber machen. Am Mainuferparkplatz sieht es nicht besser aus. So findet ihn Reißmann oft vor.

Offenbach - Manfred Reißmann, Betreiber des beliebten Flohmarkts am und auf dem Maindamm, wehrt sich gegen den Vorwurf, der Markt sei für die dortige Vermüllung verantwortlich. Die Schuldigen sind nach seinen Beobachtungen an anderer Stelle zu suchen. Von Matthias Dahmer

Ein Leserbrief in unserer Zeitung, in dem es grundsätzlich um den Müll in der Stadt ging, hatte den Zusammenhang hergestellt: Wegen des Flohmarkts sei das Areal in Höhe der Carl-Ulrich-Brücke ein Brennpunkt in Sachen illegaler Abfallentsorgung, mutmaßte die Schreiberin. Das will Manfred Reißmann so nicht stehen lassen: „Dass für ein sauberes Offenbach verstärktes Handeln erforderlich ist, darüber sind sich sicherlich alle einig. Die für den Maindamm an der Carl-Ulrich-Brücke gezogene Schlussfolgerung, dass für die dortige Vermüllung in erster Linie der Flohmarkt verantwortlich zeichnet, ist aber schlichtweg falsch.“

Auch sei nicht richtig, dass Flohmarkt-Ware, die man nicht mehr benötige, vor die Container gestellt würde. Reißmann: „Wir achten darauf, unter anderem mittels einer Reinigungskaution, dass jeder Beschicker seine Sachen, die er nicht verkauft hat, wieder mit nach Hause nimmt.“ Witterungsbedingt fand der Flohmarkt in den vergangenen Wochen nur auf dem Mainuferparkplatz statt. Das ändert für Reißmann indes wenig an der Arbeit, die er mit dem Müll hat, den andere hinterlassen. „Wir verlassen nach Beendigung des Marktes das genutzte Gelände sauberer als wir es am Samstag früh vorfinden. Die von uns entsorgten Döner- und Hamburgerverpackungen, Pizzakartons und die vielen Einwegtrinkbecher sind wahrlich kein Flohmarktmüll“, schildert der Betreiber die Situation.

Und wenn der Flohmarkt auch auf dem Maindamm stattfinde, müsse bereits am Freitagnachmittag mit dem Saubermachen begonnen werden. „Was sich dort im Verlauf der Woche auf dem kompletten Damm und insbesondere an den Kleider- und Glascontainern ansammelt, wie halbvolle Farbeimer, abgenutzte Matratzen, Plastikbeutel mit Haushaltsmüll oder Holzteile mit Bauschaum, hat ebenso wenig etwas mit dem Flohmarkt zu tun, wie die reichlichen Hinterlassenschaften von Hunden, die wie hier leider auch entsorgen müssen“, berichtet Reißmann.

Um der pauschalen Schuldzuweisung entgegnen zu können, dokumentiert der Flohmarktbetreiber inzwischen an solchen Markttagen den Ist-Zustand rund um die Container vor und nach dem Flohmarkt per Foto. In Abstimmung mit dem Stadtdienstleister ESO seien dort zudem zusätzliche Reinigungsintervalle vorgesehen.

Der ESO bestätigt: Während im Winter montags und donnerstags am Maindamm Saubermachen angesagt ist, wird in den Sommermonaten das Reinigungspensum erhöht, bei Bedarf rückt man auch an Wochenenden an. Das Areal sei unter anderem wegen nächtlicher Feiern und wegen der Altkleider-Container ein Brennpunkt in Sachen Vermüllung.