Flüchtlingshilfe besorgt: Weiteren Schülern droht Abschiebung

Offenbach - Sind Najib, Ahmad und Samsor nur der Anfang? Wie berichtet, sollen die drei aus Afghanistan stammenden August-Bebel-Schüler in ihr Heimatland abgeschoben werden, da ihr Antrag auf Asyl abgelehnt wurde. Nun droht weiteren Offenbacher Schülern die Abschiebung. Von Steffen Müller

Die hiesige Flüchtlingshilfe weiß von mindestens einem Jugendlichen von der Käthe-Kollwitz-Schule, der ebenfalls einen negativen Bescheid auf seinen Bleibe-Antrag erhalten hat. Wie viele Schüler es genau sind, kann Eric Wolf nicht sagen, klar ist aber, dass sich der Flüchtlingshelfer für die jungen Asylsuchenden engagieren wird. „Wir sind derzeit in Gesprächen mit den Schulen.“

Unterstützung gibt es auch von der Offenbacher SPD, die sich für einen Abschiebestopp nach Afghanistan ausspricht. „Abschiebekriterien müssen sich an fachlichen Kriterien von Sicherheitsexperten richten, und viele halten Afghanistan aktuell für nicht sicher“, betont der stellvertretende Parteivorsitzende Christian Grünewald in einer Pressemitteilung. Er fordert einen neuen Bericht der Bundesregierung. „Dieser sollte die Sicherheitslage auch vor dem Hintergrund jüngster Terroranschläge in Afghanistan neu bewerten.“ Damit folgen die Offenbacher Sozialdemokraten der SPD-Landtagsfraktion, die Afghanistan ebenfalls nicht für ein sicheres Herkunftsland hält.

Doch bedeutet ein abgelehnter Asylantrag, dass der Betroffene Deutschland sofort verlassen muss? Mitnichten, sagt Ahmad Shafiq Kamal vom Ausländeramt des Kreises Offenbach: „Die Abschiebung wird nicht gleich in der nächsten Woche vollzogen.“ Ein Verfahren könne sich über fünf bis sechs Jahre hinziehen, da der Asylsuchende über mehrere Instanzen – bis zum Hessischen Verwaltungsgerichtshof – gegen die Abschiebung klagen könne. Und sollte sich während der Dauer des Verfahrens etwas an der Perspektive des Flüchtlings ändern, bestehe die Möglichkeit, „aus humanitären Gründen“ doch Asyl zu erhalten, erklärt Kamal. Das tritt zum Beispiel ein, wenn der Betroffene in der Zeit des Verfahrens seinen Schulabschluss macht und einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz hat.

