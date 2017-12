Spezielle Flugroute für medizinische Notfälle

INAA bietet Informationen zu den Flugspuren startender und landender Flugzeuge am Frankfurter Flughafen. So ist die ungewöhnliche Route von Flug DLH507 (rechts) für jedermann einsehbar dokumentiert.

Offenbach - Hin und wieder sind Flugzeuge zu beobachten, die abseits der üblichen Routen unterwegs sind. Früher wurde das von der Flugsicherung mitunter als „visuelle Fehleinschätzung“ abgetan. Von Martin Kuhn

Heute ist selbst für den Laien über „Inspect Noise Assess Announce“ (INAA) am heimischen PC nachzuvollziehen, ob man sich möglicherweise getäuscht oder der Jet tatsächlich abseits der üblichen Korridore geflogen ist. Ein schönes Beispiel ist am Morgen des 15. Dezember zu beobachten. Die Maschine fliegt aus Süden kommend nahezu parallel zur Waldstraße, schwenkt über dem Verlagsgebäude auf die üblichen Anflugrouten nach Frankfurt ein. „Äußerst merkwürdig“, vermerkt ein Offenbacher und bittet um Recherche.

Die Deutsche Flugsicherung kümmert sich um den Flugverlauf von DLH507. Die vierstrahlige Boeing 747 hat an diesem Freitag einen weiten Flug hinter sich: 9796 Kilometer von „Guarulhos Gov Andre Franco Montouro“ – der Flughafen der brasilianischen Millionen-Metropole m São Paulo, wie das innovative Monitoring-Tool INAA verrät.

Themenseite zum Fluglärm

Hingegen bringt nur der Anruf in der Pressestelle der Flugsicherung Aufklärung, warum DLH507 diese Flugroute wählte. Ein „medizinischer Notfall“ an Bord gewährte der Lufthansa-Maschine absolute Priorität. „Dann ist es die Kunst, im engen Flugnetz nach einer Lücke zu suchen – unter Berücksichtigung der Sicherheitsabstände“, heißt es aus Flugsicherungs-Zentrale in Langen. Für solche Fälle gibt es sogenannte Notfall-Korridore – unter anderem den parallel zur Waldstraße.