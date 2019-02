Zeichen setzen gegen Einzelhandelssterben in der Innenstadt

Offenbach – Ein Zeichen setzen gegen das Einzelhandelssterben in der Offenbacher Innenstadt: Das wollen Wilma Schindler und Steffi Schubert vom Jeans Express. Von Veronika Schade

Das Geschäft, das seit 45 Jahren an der Großen Marktstraße ansässig ist, davon 34 Jahre mit Schindler als Inhaberin, durchlebt gerade einen Neuanfang. „Wir hatten den ganzen Januar wegen Umbau geschlossen und haben vergangenen Freitag wieder aufgemacht“, berichtet sie und beruhigt alle, die schon die nächste Geschäftsaufgabe in Offenbachs Zentrum befürchteten.

Im Gegenteil, mit dem Umbau beginnt eine sanfte Geschäftsübergabe. Mit einer ungewöhnlichen Geschichte dahinter. „Kennen gelernt haben wir uns vor zirka sechs Jahren in der Parkanlage im Hessenring beim Spazierengehen mit unseren Hunden“, erzählt Schubert. „Beide Hunde hatten das Wort ‘Steuerzahler’ auf ihrem Geschirr stehen, so kamen wir ins Gespräch.“ Die beiden Frauen sind sich sofort sympathisch, schon bald ist Steffi mit ihrem Hund Maximus Stammgast bei Wilma und ihrer Hündin Luna. Und sie wird mit dem Laden immer vertrauter. Beruflich macht die Stadtentwicklungs- und Mobilitätsforscherin gerade eine schwere Zeit durch. „Ich hatte einen gewissen Genervtheitsfaktor, weil seitens der Politik viel Unklarheit herrschte, wie es mit der Forschungsarbeit weitergeht.“ Als ihre kurz vorm Rentenalter stehende Freundin sich wieder Gedanken macht, wie es mit dem Geschäft weitergehen soll, sagt sie aus Spaß, sie könne es übernehmen. „Sie hat mich später angerufen und gefragt, ob ich das ernst gemeint habe. Ich musste erst mal drüber schlafen“, erinnert sich die 49-Jährige. Schließlich beginnt sie probezuarbeiten, schnuppert ein Jahr rein. Und fällt ihre Entscheidung für einen beruflichen Neuanfang.

Nachdem sie einige „Bürokratiemonster“ besiegen mussten, wollen die beiden Frauen die nächsten zwei Jahre zusammenarbeiten.

„Ich bin ja völlig fachfremd. Aber zum Glück habe ich eine wunderbare Mentorin“, zeigt sich Schubert zuversichtlich und steht voll hinter ihrem Entschluss: „Ich bin in Offenbach geboren, möchte was Positives für die Stadt tun und bin zum Glück bei dieser Arbeit nicht ganz talentfrei“, sagt sie lächelnd. Talent gehört dazu – genau wie Wissen und Erfahrung. Über all das verfügt Wilma Schindler als Absolventin einer Textilfachschule. „Ich habe das von der Pike auf gelernt.“ Dass sich ihr Laden über die Jahrzehnte hält, sei der Qualität der Ware zu verdanken – und der Beratung. „Ich bin zu den Kunden immer absolut ehrlich. Ich lasse keinen rausgehen, der komisch aussieht.“ Da vertröstet sie lieber aufs nächste Mal, wenn eine neue Kollektion da ist. Sie selbst ist ein absoluter Jeans-Träger: „Ich habe nichts anderes. Keine Röcke, nichts.“

Die generelle Entwicklung der Offenbacher Innenstadt allerdings betrachtet sie mit Sorge. „Projekte wie der Marktplatz-Umbau, die zur Aufwertung beitragen sollten, kommen nicht zustande. Es passiert insgesamt zu wenig, es werden nicht alle Möglichkeiten umgesetzt.“ Die unzähligen Ramschgeschäfte, Handyläden und Nagelstudios würden kaum solvente Laufkundschaft anlocken. Daher lebt ihr Laden hauptsächlich von Stammkunden. Wie sie es sieht, wirken sich alle Schließungen von hochwertigen Geschäften auf andere aus, färben auf den Standort ab. Doch sie und Schubert sehen auch Hoffnungsschimmer: „Gerade aus den Neubaugebieten wie Hafen, Luisenhof oder An den Eichen haben wir viele neue Kunden, man merkt eine gewisse positive Entwicklung.“ Sie bewahren sich Vertrauen in ihre Heimatstadt.

Und investieren in Nachhaltigkeit. Die Renovierung des Ladens übernahm die Offenbacher Firma Voice Design, die nach hohen ökologischen Standards arbeitet. Das Sortiment – nur europäische Hersteller – soll um „Organic“-Jeansmarken erweitert werden. „Das fehlt bisher in der Stadt.“ Diese seien zwar etwas teurer, aber aus „weltanschaulichen Gründen“ die richtige Entscheidung. Auch in Offenbach.