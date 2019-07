Fotoaktion für Leser: Wir suchen die schönsten Katzenbilder

Am 8. August ist Weltkatzentag. Grund genug für uns, die schönsten und niedlichsten Katzen der Region zu suchen. Jetzt beim Fotowettbewerb mitmachen.

Schicken Sie uns ein Foto und finden Sie Ihren Liebling in unserer Katzenfotogalerie und vielleicht sogar in der Printausgabe der Offenbach-Post wieder. Unter allen Einsendungen verlosen wir zudem Gutscheine für den Tierfachmarkt ZOO & Co. in Hanau.

Schon die alten Ägypter verehrten die Katze als gottgleich anmutendes Geschöpf. So weit geht man heute mittlerweile zwar nicht mehr, zu einem Weltkatzentag hat es dennoch gereicht. Die kleinen Vierbeiner, die neben Hunden zu den beliebtesten Haustieren gehören, sind nun seit geschätzt 9500 Jahren treue Begleiter von uns Menschen. Die Katzen, bei denen vor allem das räumliche Sehen und das Gehör besonders gut ausgebildet sind, sind jedoch im Vergleich zu Hunden nicht dermaßen stark am Herrchen orientiert, sondern haben eher ihren eigenen Willen.

Was Hundehalter oft an Katzen auszusetzen haben, nämlich eben diese größere Distanz zwischen Herrchen und Haustier, sehen Katzenliebhaber meist als großen Pluspunkt. So ist es bei vielen Katzen nicht verwunderlich, dass sie an manchen Tagen überhaupt nicht nach Hause kommen. Liegt aber auch daran, dass Katzen tagsüber mehrmals ihren Schönheitsschlaf halten, wo wir auch schon beim Thema wären.

So können Sie beim Fotowettbewerb mitmachen:

Ist möglicherweise Ihre Katze eine absolute Schönheit unter ihresgleichen? Wir suchen zu Ehren des Weltkatzentags die süßesten, hübschesten oder auch anmutigsten Vierbeiner in der Region. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Katze oder Ihr Kater in unserer Fotogalerie nicht fehlen darf, schicken Sie uns bis zum 7. August ein Bild von Ihrer Katze unter dem Stichwort „Katzentag“ an die Email-Adresse info@zentralredaktion.news. Bitte schreiben Sie kurz dazu, dass Sie einer Veröffentlichung zustimmen. Sie können uns natürlich auch dazuschreiben, wie Ihre Katze heißt, wo sie herkommt, etc. Ein oder mehrere tolle Motive werden sogar am Weltkatzentag (8. August) in der Printausgabe der Offenbach-Post abgedruckt.

Das können Sie gewinnen:

Unter allen Einsendungen verlosen wir insgesamt zehn Gutscheine für den Tierfachmarkt ZOO & Co. in Hanau. Der Markt bietet ein umfangreiches Angebot und Know-how im Heimtierbereich. Die Experten für Ihre Heimtiere stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Sie möchten wissen, wie Sie Ihren Hund zu einem guten Beifahrer machen oder brauchen Informationen zur Haltung von Degus? Der Tierfachmarkt ZOO & Co. in Hanau hilft weiter.

1. Preis : 75 Euro Gutschein

: 75 Euro Gutschein 2. Preis : 50 Euro Gutschein

: 50 Euro Gutschein 3. Preis : 25 Euro Gutschein

: 25 Euro Gutschein 4. bis 10. Preis: je 10 Euro Gutschein

Viel Spaß beim Fotografieren wünscht op-online.de!

Einsendungen aus dem vergangenen Jahr