Sturmwarnung für Rhein-Main-Gebiet: Böen bis zu 80 km/h

Stürmisches Wetter in Frankfurt

Herabstürzende Äste und herumwirbelnde Gegenstände - das Sturmtief "Cornelius" weht gerade über ganz Deutschland. Auch für Frankfurt hat der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Warnung bis in den Abend herausgegeben.

Offenbach - Wer heute schon einmal vor die Tür gegangen ist, dem wird der starke Wind aufgefallen sein, der im Moment über das Rhein-Main-Gebiet fegt. Das Tief "Cornelius" hat Deutschland im Moment ziemlich in der Zange - die Hot Spots des Sturmtiefs liegen zwar an der Nord- und Ostsee, aber auch für Frankfurt hat der Deutsche Wetterdienst in Offenbach für den heutigen Tag eine Amtliche Sturmwarnung ausgesprochen.

Frankfurt: Sturmwarnung im Tief "Cornelius"

Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.de mitteilte, wird bis in den späten Nachmittag hinein mit starken Windböen aus südlicher, später südwestlicher Richtung bis zu 80 km/h Spitzenwert gerechnet. Im Moment werden im Rhein-Main-Gebiet Werte bis zu 72 km/h gmessen, der Deutsche Wetterdienst rechnet mit einem Nachlassen der Böen gegen 18 Uhr.

Sturmtief Cornelius: Vermeidung von Wäldern und Parks

Dominik Jung warnt angesichts dieser stürmischen Wetterlage vor herabstürzenden Ästen und herumwirbelnden Gegenständen. "Man sollte heute am besten Wälder und Parks meiden", berichtet er, "aber auch von Balkonen können Sachen sehr einfach herunterfallen und im schlimmsten Fall Passanten verletzen."

Also allgemeine Vorsicht, falls Sie einen Park durchqueren müssen und immer schön die Mütze festhalten! Aufgrund des Sturmtiefs "Bennett" war das Wetter an den Fastnachtstagen Rosenmontag und Faschingsdienstag ähnlich stürmisch und schlecht - mehrere Umzüge mussten abgesagt werden. Zuvor hatte die Wettervorhersage schon vor einemabrupten Ende des Februar-Frühlings gewarnt.

(red)