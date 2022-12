Verfolgungsjagd auf der A661: Mann nach Unfall schwer verletzt

Blaulicht

Eine Polizeikontrolle endet auf der A661 mit einem schweren Unfall. Der Autofahrer flüchtet vor den Beamten und verletzt sich an Heiligabend schwer.

Offenbach/Frankfurt am Main - Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist ein Autofahrer auf der Autobahn 661 bei Frankfurt mit seinem Wagen gegen einen Fahrstreifenbegrenzer geprallt und schwer verletzt worden. Den anschließenden Brand an seinem Fahrzeug löschte die Polizei in der Nacht auf Samstag (24. Dezember) mit ihrem Feuerlöscher selbst, wie die Beamten mitteilten. Der Mann kam ins Krankenhaus.

+ Schwerer Unfall auf der A661: Ein Autofahrer will vor einer Polizeikontrolle fliehen. © 5vision.media

Aufgefallen war der Fahrer den Einsatzkräften aufgrund seiner merkwürdigen Fahrweise schon in Offenbach. Vor der Kontrolle floh der Mann nach Polizeiangaben jedoch mit seinem Wagen auf die Autobahn, wo es zwischen den Anschlussstellen Frankfurt-Ost und Offenbach-Kaiserlei schließlich zu dem Unfall kam. Die Strecke war bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Warum der Mann vor der Polizei floh, ist Gegenstand der Ermittlungen. (dpa)

Erst im Oktober 2022 kam es auf der A661 zu einem schweren Unfall.

