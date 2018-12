Frauen eingeschleust: Anklage gegen Bordellbesitzerin erhoben

Frankfurt/Offenbach/Heusenstamm - Sie sollen Ausländer eingeschleust, ihnen den Lohn vorenthalten und auch Steuern hinterzogen haben. Jetzt wird zwei Chinesinnen der Prozess gemacht.

Es geht vor allem um die Zeit zwischen Februar 2011 und Mai 2015. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt heute mitteilt, habe eine 39-jährige Chinesin in diesem Zeitraum sieben Bordelle, unter anderem in Frankfurt, Offenbach, Heusenstamm und Hockenheim betrieben. In diesen gingen vor allem chinesische Frauen der Prostitution nach - 41 von ihnen sind inzwischen identifiziert. Teilweise hätten sich die Frauen laut Anklageschrift aber gar nicht in Deutschland aufhalten dürfen.

Die 39-Jährige sei für die Vermittlung der sexuellen Dienstleistungen über das Internet verantwortlich gewesen, habe außerdem teilweise auch die Einreise organisiert. Gleichzeitig sollten die Frauen mehr als 40 Prozent ihrer Einnahmen an die Angeklagte abgeben, so der Vorwurf.

Auch vier Fahrer seien in dieser Zeit bei der Frau angestellt gewesen - sie sollen die Prostituierten zu Haus- und Hotelbesuchen gefahren haben. Allerdings habe die Bordellbetreiberin keine Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung an die Krankenkassen abgeführt. Dadurch sei ein Schaden von rund 620.594 Euro entstanden.

Auch mit den Steuern nahm es die Angeklagte wohl nicht so genau. Laut Generalstaatsanwaltschaft habe sie einen Steuerschaden von rund 302.470 Euro verursacht, weil sie die Einkünfte ihrer Bordelle wohl nicht oder nur unvollständig angab.

Anfang Mai 2015 wurden die Bordellbetriebe dann durchsucht - die 39-Jährige Besitzerin kam für rund sieben Monate in Untersuchungshaft.

Eine 35-Jährige muss sich ebenfalls vor Gericht verantworten: Weil sie 2014 und 2015 zeitweise die Bordelle vertretungsweise geleitet hat, habe sie sich an den Straftaten des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern und des Vorenthaltens von Lohn teilweise mitschuldig gemacht. (jo)

