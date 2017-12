Offenbacher Vereine auf Fechenheimer Mainseite im Visier

Wegen laufender Gespräche mit der Frankfurter Behörde halten sich die Spitzen des Offenbacher Rudervereins (ORV) sowie der Ruderer und Segler der Undine in der Sache bedeckt. Wie jedoch zu hören war, befinden sich ORV und Undine-Ruderer auf dem Wege der Einigung mit den Frankfurtern, während die Segler, die es offenbar besonders hart treffen würde, bislang im Clinch mit den behördlichen Naturschützern liegen. Die Segler, so heißt es, fürchten gar um ihre Existenz.

Worum geht es? Die Vereinsdomizile liegen in einem Gebiet, das als Landschaftsschutzzone II klassifiziert ist. Schutz und Erhaltung der Natur, beispielsweise die Überschwemmungsflächen des Mains, stehen im Vordergrund. Das hat unter anderem zur Folge, dass am Fluss ein 20 Meter breiter Uferstreifen frei bleiben muss, die betroffenen Vereine auf ihrem Gelände weiter weg vom Main rücken sollen. Geplant ist, die Maßnahmen im nächsten Jahr umzusetzen.

+ © Steffen Müller

Volker Rothenburger, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde in Frankfurt, kann zumindest die schlimmsten Befürchtungen schon mal zerstreuen: „Kein Mensch will die Vereine umsiedeln, sie sollen weiter ihren Schwerpunkt am Main haben“, versichert er. Und: Alles, was an Gebäuden genehmigt sei, stehe nicht infrage. Allerdings müsse auch beachtet werden, dass nur genehmigungsfähig sei, was Vereinszwecken diene. Damit deutet er an, dass es wohl auch illegal errichtete Bauten gibt, die beseitigt werden müssen. „Es geht jetzt darum, dass die Vereine einen rechtmäßigen Status quo erhalten“, formuliert der Behördenleiter.