Frankfurter Volksbank renovierte Filiale

Offenbach - Am neuen verglasten Dachgeschoss gibt sich die heutige Hausherrin zu erkennen, die historische Jugendstil-Fassade verrät, wem sie zu verdanken ist: Die Frankfurter Volksbank residiert an der Kaiserstraße, wo sich vor 110 Jahren der Bankverein Offenbach repräsentativ in Szene setzte.

Gestern haben die Frankfurter, die 2003 mit der Bankverein-Nachfolgerin Offenbacher Volksbank fusionierten, ihr Gebäude in Offenbach wiedereröffnet. Nach rund zwei Jahren des Umbaus ist an der Kaiserstraße 77 in enger Abstimmung mit der Denkmalbehörde ein Gebäude entstanden, das modernsten Standards und Anforderungen Rechnung tragen soll. Vorstandsvorsitzende Eva Wunsch-Weber hob hervor: „Offenbach ist eine historisch gewachsene, aber auch lebendige, aufstrebende und attraktive Stadt, die viel in die Zukunft investiert.“ Das mache sie für die Frankfurter Volksbank als Bank für den Mittelstand zu einem hochinteressanten Markt.

In dem umgebauten Haus sollen sich Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen wohlfühlen: Beiden steht nun die modernste Filiale der Frankfurter Volksbank zur Verfügung.

Die Gesamtfläche von rund 2000 Quadratmetern wird auch durch zwei neu entstandene Staffelgeschosse erreicht. Das frühere Dachgeschoss war nicht mehr das ursprüngliche des 1902 begonnenen Baus gewesen, sondern eine vereinfachte Lösung nach schweren Kriegsschäden. So setzte sich der mit Bankvereins-Kartusche und Rankenwerk verzierte Runderker an der Ecke zur Berliner Straße (früher verlief dort die Domstraße) einst in einem sechseckigen Turm fort. Auch ansonsten hatte sich der 1865 vom Offenbacher Fabrikanten und Handelsvereins-Vorsitzenden Ludwig August Kugler gegründete Bankverein nicht lumpen lassen.

Die Fassade aus handwerklich bearbeiteten Steinen ist reich verziert: ein Fenster mit Säulen und Maskenkapitellen, ein Relief-Feld mit einer liegenden Verkörperung der Industrie und einem Hermes, ein rundbogiges Portal mit Löwenkopf, Blatt- und Rankenwerk, Balustraden oder Konsolen an den Fenstergewänden.

Alle Belange des Denkmalschutzes seien beim Umbau „vollumfänglich beachtet“, teilt die Volksbank mit. So wurden im Erd- und im ersten Obergeschoss vorhandene Stuckflächen wieder freigelegt. Ebenso gab es neue Holzfenster in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde. Deren Vorgaben flossen auch ein, als es galt, modernste ökologische Standards zu nutzen. So wird das Gebäude durch zentral belüftete Unterflurkonvektoren gekühlt und geheizt.

Volksbank-Chefin Eva Wunsch-Weber dankte nicht nur allen am Bau beteiligten Firmen, sondern auch der Stadt Offenbach und deren Denkmalbehörde für ihre Unterstützung während der Bauphase: „Für uns ist die hohe Qualität in der Bauausführung auch ein Zeichen für die Stärke unserer Bank sowie unseren hohen Anspruch an eine ganzheitliche und qualifizierte Beratung.“

Für die Gestaltung des Umbaus war Architekt Volkmar Nauth verantwortlich. Die Bauausführung lag bei Dreßler Bau GmbH als Generalunternehmer. Nach vollständiger Entkernung und Umbau verfügt das Gebäude heute über die neueste Technik und ist barrierefrei erreichbar.

Während andere Geldinstitute Filialen automatisieren, steht hier weiter beratendes Personal zur Verfügung. Im Erdgeschoss gibt es neben dem Kassenraum hochwertig und großzügig gestaltete Gesprächszonen. Die Selbstbedienungszone der Filiale wurde mit Geräten, die die neuesten technischen Standards bieten, ausgestattet. Das digitaler Angebot für die Kunden umfasst einen Infomonitor mit Touch-Screen und ein iPad am „Kaffeepoint“. (tk)