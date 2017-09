Wachstum über Stadtgrenzen

Frankfurt/Offenbach - Aktuell wird der Fehlbestand an Wohnungen in Frankfurt auf 20.000 beziffert. Bis 2040 soll der Bedarf sogar bei 100.000 liegen. Weil das Stadtgebiet begrenzt ist, sieht die Wohnungsbaugesellschaft ABG sich im Umland um. Von Markus Terharn

Dort will sie bis 2021 weitere 1000 Einheiten errichten. 500 gibt es bereits, auch in Offenbach. Beim Wohnungsbau über seine Grenzen hinaus macht Frankfurt Fortschritte. In den vergangenen Jahren hat die Stadt-Tochter ABG 500 Wohnungen in Offenbach, Friedberg, Mörfelden-Walldorf und Sulzbach errichtet. Weitere 1000 im Umland sollen bis 2021 folgen. Insgesamt baut die ABG in den nächsten fünf Jahren mehr als 10 000 Einheiten, investiert 2,8 Milliarden Euro. Geschäftsführer Frank Junker nennt dies „eins der größten Projekte einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft bundesweit“. Für Stadt und Kreis Offenbach sowie Hanau und den übrigen Main-Kinzig-Kreis konnte er indes noch keine konkreten neuen Projekte benennen.

In der Mainmetropole selbst ist der Platz extrem knapp. Im Nordwesten, an der A 5, sollen in zehn Jahren 25 000 Bürger einen neuen Stadtteil mit 11 000 Wohneinheiten bevölkern. Dagegen gilt eine Bebauung des Pfingstbergs im Norden als politisch kaum durchsetzbar.

In Offenbach ist die ABG bereits aktiv geworden. Im Senefelderquartier auf dem Ex-MAN-Roland-Areal errichtete sie 172 Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen. Davon sind 50 öffentlich gefördert: 32 von der Stadt Frankfurt, 18 von Offenbach. Und auf der Hafeninsel baute die Gesellschaft drei Achtgeschosser mit insgesamt 178 Einheiten. Monatliche Kaltmiete: 10,75 Euro pro Quadratmeter. Für ihre mehr als 51 000 Wohnungen, davon knapp 50 Prozent Sozialwohnungen, hat sie die Mieten übrigens auf fünf Jahre eingefroren.

Offenbachs SPD-Oberbürgermeister Horst Schneider betont, er habe stets darauf hingewiesen, dass beim Wohnungsbau eine enge Zusammenarbeit im Rhein-Main-Gebiet notwendig sei. Deshalb begrüße Offenbach das Engagement der ABG in der Region im Allgemeinen und in Offenbach im Besonderen. „Wir können die Herausforderungen bei der Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum nur gemeinsam meistern“, so Schneider. „Frankfurt wie Offenbach haben begrenzte Flächen. Zugleich wollen immer mehr Menschen hier leben und arbeiten.“ Da viele nicht am Arbeitsort wohnten, sei es logische Konsequenz, „dass kommunale Wohnungsgesellschaften über Stadtgrenzen hinaus aktiv werden“.

Schneider weiter: „Wichtig für Offenbach ist angesichts steigender Preise für Miete oder Eigentum, dass kommunale Gesellschaften geförderten Wohnraum anbieten.“ Er verweist auf einen Stadtverordnetenbeschluss, dass bei Projekten ab 50 Wohnungen mindestens 30 Prozent gefördert sein sollten: „Damit sich auch Pflegekräfte oder andere Berufstätige, die nicht zu den Spitzenverdienern zählen, ein angemessenes Zuhause leisten können.“

Bundesregierung stellt weitere Wohngelderhöhung in Aussicht Zur Fotostrecke

Platz dafür wäre auch in Hanau, wo die Stadt ihr ehrgeizigstes Wohnbauprojekt seit der Nachkriegszeit plant. Auf dem 47,5 Hektar großen Gelände der Pioneer-Kaserne im Stadtteil Wolfgang, bis 2008 von der US-Armee genutzt, sollen in vier bis fünf Jahren mehrere tausend Menschen in bis zu 1300 Wohnungen leben. Nächster Schritt ist ein städtebaulicher Wettbewerb.

Laut Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) „zwingt unsere Gesellschaft keinem Nachbarn etwas auf“. Bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2016 sagte der OB und ABG-Aufsichtsratschef gestern, jede Kommune entscheide selbst, ob die Wohnungen frei finanziert oder öffentlich gefördert seien.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa