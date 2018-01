10.000 Euro für Restaurierung der Walcker-Orgel

Ein altes und neues Stück Stadtgeschichte an einem Fleck: Die 1718 eingeweihte Französisch-reformierte Kirche und der 2003 fertiggestellte City Tower, das höchste Gebäude in Offenbach. Architektonische Hingucker sind beide Gebäude.

Offenbach - Freudige Gesichter gestern während des Gottesdienstes der Französisch-reformierten Gemeinde in Offenbach. Von Harald H. Richter

Sie bekam aus Mitteln der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und von Hessen-Lotto eine Fördersumme von 10.000 Euro zur Finanzierung ihrer restaurierten Walcker-Orgel.

„Erfüllt von Dankbarkeit nehmen wir diese großzügige Finanzhilfe freudig entgegen“, kommentiert Pfarrer Ludwig Schneider-Trotier den Erhalt eines symbolischen Schecks. Mit 10.000 Euro greift die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gemeinsam mit Hessen-Lotto der Französisch-reformierten Gemeinde in Offenbach bei der Finanzierung ihrer restaurierten Walcker-Orgel von 1838 unter die Arme. Hans Dohm (Hofheim/Taunus) obliegt es, am Ende des sonntäglichen Gottesdienstes einen entsprechenden Fördervertrag auszuhändigen.

+ Klaus Valentin und Hans Dohm, Pfarrer Ludwig Schneider-Trotier und Präses Rainer Maus (v.l.) bei der Übergabe des symbolischen Spendenschecks. © Richter Er leitet das auch für Offenbach zuständige Ortskuratorium Frankfurt, eine von rund 80 Niederlassungen der Stiftung, in denen sich bundesweit über 500 Menschen ehrenamtlich für den Erhalt historischer Besitztümer engagieren. „In den vergangenen Jahren konnten mehr als 5000 Denkmale vor dem Verfall gerettet werden. Dafür wurden über 500 Millionen Euro ausgegeben“, so Dohm. Die Kuratorien informieren vor Ort über die Arbeit der Stiftung, organisieren Ausstellungen, Vorträge und Führungen und unterstützen aktiv den Erhalt von Denkmalen in der Region.

Baudenkmale verdienten es nicht allein aus ästhetischen Gründen erhalten zu werden, führt Dohm aus. Vielerorts machten sie heutigen Generationen Historie, Zeitgeist und alte Handwerkskunst anschaulich. „Beim Denkmalschutz fragt man stets nach der Geschichte hinter dem Sichtbaren.“ Er erinnert an die Zusammenhänge, die zur Ansiedlung hugenottischer Glaubensflüchtlinge in Offenbach führten. Die Französisch-reformierte Kirche sei ein existenziell bedeutsamer Erinnerungsort für Menschen gewesen, die nach der Aufhebung des Edikts von Nantes 1685 ihre Heimat verlassen mussten und in deutschen Landen Aufnahme fanden. Graf Johann Philipp von Isenburg-Offenbach, selbst reformierter Protestant, sei es gewesen, der einer Gruppe hugenottischer Glaubensflüchtlinge in Offenbach 1698 Hilfe zusicherte, ihre Privilegien 1705 erweiterte und ihnen 1713 ein damals am Stadtrand liegendes Grundstück für den Neubau einer eigenen Kirche schenkte. Spendenfinanziert konnte sie 1718 eingeweiht werden.

Die Orgel auf der Empore dominiert seit 1838 den Innenraum des Gotteshauses. Das Instrument stammt im Kern von 1838 und wurde von der Firma Eberhard Friedrich Walcker in deren Ludwigsburger Werkstatt als Opus 30 mit 13 Registern gefertigt und im Jahr 1905 als Opus 1234 auf 22 Register erweitert. 1954 erfolgte ein Umbau des kriegsgeschädigten Klangkörpers durch die Firma Steinmeyer aus Oettingen, die 1967 weitere Veränderungen vornahm, mit Dispositionsveränderungen und eigenem Spieltisch.

Der Klangkörper wurde schließlich 2016 der Orgelbaufirma Jehmlich aus Dresden zur umfassenden Restaurierung anvertraut. Die nun bereitgestellte Fördersumme dient der Restfinanzierung von Orgel und Prospekt.

Klingende Sehenswürdigkeiten: Gescher Glocken im Münsterland Zur Fotostrecke

Die Mittel speisen sich unter anderem aus der Lotterie Glücksspirale. „Seit vielen Jahren unterstützen wir unterschiedliche Projekte finanziell“, unterstreicht Klaus Valentin, Bezirksleiter bei Lotto-Hessen. „Vergangenes Jahr waren es hessenweit etwa fünf Millionen Euro.“ Von jedem generierten Lotterie-Euro flössen 27 Cent gemeinnützigen Zwecken zu.

Dass die Französisch-reformierte Gemeinde auch weiterhin Unterstützung benötigt, erkannte auch die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und gab Mittel für die Restaurierung des Kircheninstruments frei. Ergänzend veröffentlichte sie vor Kurzem eine CD, auf der die Offenbacher Walcker-Orgel zu hören ist. Die Aufnahmen mit Werken von Samuel de Lange junior, Paul Friedrich Ernst Gerhardt und Hans Fährmann entstanden im Oktober 2017. „Zur Vermeidung störender Fluglärmgeräusche geschah die Aufzeichnung in der Nacht“, erinnert sich Präses Rainer Maus. Die CD, auf der auch die Orgeln der Laurentiuskirche Trebur und der Lutherkirche Wiesbaden erklingen, ist im Gemeindebüro für fünf Euro erhältlich.