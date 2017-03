Frau mit Machete angegriffen: Gericht verurteilt 56-Jährigen

Offenbach - Er attackiert sie mit einer Machete – sie vergibt ihm: Am Amtsgericht wurde gestern ein ungewöhnlicher Fall von häuslicher Gewalt verhandelt. Von Steffen Müller

Er offenbart das Bild einer Ehe, die geprägt ist von Streit, Seitensprüngen, Beleidigungen, Alkohol und finanzieller Abhängigkeit. Rainer S. (Name des Ehepaars geändert) wirkt so, als könne er keiner Fliege etwas zu Leide tun. Schmale Schultern, große Augen, leise Stimme. Und doch ist der 56-Jährige seit gestern zum zweiten Mal verurteilt – zu einem Jahr und neun Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. Der Grund: Häusliche Gewalt.

Es ist der Abend des 3. August 2016. Rainer S. kommt nach Hause zu seiner Frau Corinna. Er ist betrunken, sie krank. Magen-Darm und Fieber. Obwohl es der 57-Jährigen schlecht geht, muss sie sich um den Haushalt kümmern. Kochen, putzen, einkaufen. Corinna stellt ihren Mann zur Rede, fordert mehr Unterstützung. Besonders freundlich ist sie bei dem Gespräch nicht. Als „Würstchen“ soll sie ihn beschimpft haben und als „Perversen“ – in Anlehnung an seine erste Vorstrafe. 2013 wurde Rainer S. wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie verurteilt.

Die Beleidigungen sind zu viel für Rainer. Er schlägt seine Frau mit einem Glasaschenbecher, dann legt er sich schlafen. An die Tat kann er sich nicht mehr erinnern. Als Corinna am nächsten Morgen zum Arzt gehen will und ihren Mann auffordert, auszuziehen dreht er durch. Aus dem Schrank holt er eine Machete, die Klinge ist 33 Zentimeter lang. Es soll sich um ein Erbstück seines Urgroßvaters aus der Kaiserzeit handeln.

Rainer droht Corinna. Sie soll seinen Raum verlassen. Er nennt es Kinderzimmer. Ein gemeinsames Bett hat das Ehepaar, das seit zehn Jahren verheiratet ist, nicht mehr. Doch Corinna gehorcht nicht. Im Gegenteil. Sie lacht ihren Mann aus. „Das traust du dich eh nicht.“ Es kommt zu einem Handgemenge aus dem Corinna als Siegerin hervorgeht. Sie ist größer und stärker als Rainer. Außerdem hat ihr Mann 1,7 Promille Alkohol im Blut. Trotzdem zieht sie sich im Gesicht, am Kopf an der Schulter Schnittwunden zu. Stark blutend kann sie flüchten und alarmiert die Polizei.

Die ist nicht zum ersten Mal zu Gast in der Wohnung der Eheleute. Verbale Streitigkeiten sind im Hause S. keine Seltenheit. Als Auslöser nennt Rainer S. die Beleidigungen seiner Frau. Meistens geht es um Alkohol, den Haushalt oder um Corinnas zweite Beziehung. Mit einem Bekannten aus Bad Orb führt sie eine „Parallelehe“, wie es Rainer nennt. Sie treffen sich regelmäßig, er holt sie ab, sie werden intim. Rainer S. weiß davon und akzeptiert es.

Genauso wie sie ihm den Macheten-Angriff verzeiht. Rund einen Monat nach dem Vorfall zieht er wieder bei ihr ein. Corinna lässt ihn zurückkommen, da sie auf sein Geld angewiesen ist. Beide sind Frührentner. Rainer bezieht eine stattliche Pension. Außerdem liebt Corinna ihren Mann immer noch. Sie sagt aus, dass sich Rainer seit dem Vorfall verändert habe. Er helfe im Haushalt, leiste freiwillige Arbeit in einem Altenheim und trinke weniger.

Sie ist erleichtert, als Richter Manfred Beck die Verurteilung von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung ausspricht. Dazu muss Rainer S. 200 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten und sich wegen seines Alkoholproblems behandeln lassen. Da sich beide wieder versöhnt haben und sich Rainer S. bei seiner Aussage einsichtig gezeigt habe, ist Richter Manfred Beck bereit, dieser Ehe noch einmal eine Chance zu geben.

Rubriklistenbild: © dpa