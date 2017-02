Frau erschossen: War mutmaßlicher Täter ein Stalker?

Frau in Offenbach durch Schüsse getötet

Offenbach - Die am Freitag in Offenbach erschossene Frau wurde von dem mutmaßlichen Schützen offenbar vor der Tat gestalkt. Es habe entsprechende Strafanzeigen gegeben, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Offenbach, Axel Kreutz, am Montag.

Ein mögliches Motiv für die tödlichen Schüsse in Offenbach könnte enttäuschte Liebe sein: Der 32-jährige Mann, der am Freitag vor einem Wohnblock mutmaßlich eine 40-Jährige erschossen hat, soll das Opfer vor der Tat gestalkt haben. Es habe entsprechende Strafanzeigen gegeben, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Offenbach, Axel Kreutz, am Montag.

So sei der 32 Jahre alte Mann in den Fokus der Ermittler geraten. Nach bisherigem Ermittlungstand soll der Tatverdächtige der Ex-Freund des Opfers sein. Die zweifache Mutter soll die Beziehung beendet haben. Die Frau war Freitagmorgen vor einem Wohnblock im Stadtteil Bieber-Waldhof getötet worden. Laut Zeugen habe es drei Schüsse gegeben, sagte Kreutz. Zwei davon hätten die Frau getroffen, einer in den Oberschenkel, einer in die Stirn. Der Kopfschuss sei tödlich gewesen, wie die Obduktion ergeben habe, sagte Kreutz.

Der Schütze war nach der Tat in einem Auto geflohen. Nach kurzer Fahndung fasste die Polizei den Verdächtigen in einer Wohnung im Offenbacher Stadtteil Lauterborn. Gegen ihn wurde am Samstag Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Im Moment könne man noch nicht sicher sagen, ob der Verdächtige vorsätzlich gehandelt habe und es Mordmerkmale gebe, betonte Kreutz. Der Verdächtige solle von einen Gutachter untersucht werden.

Es gehe etwa um die Frage, ob der Tatverdächtige schuldunfähig, vermindert schuldfähig oder auch gefährlich sei. Die getötete Frau hinterlässt zwei Kinder, die nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht mehr im Kleinkindalter sind. Der mutmaßliche Täter ist den Angaben nach nicht ihr Vater. (dpa)