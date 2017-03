Ausbildung sinnvoller als Bewaffnung

Offenbach - Das Ansinnen der AfD-Fraktion, die Stadtpolizei mit Schusswaffen auszurüsten, stößt auf Ablehnung.

Die Freien Wähler – kleinster Partner der Offenbacher Tansania-Koalition – jedenfalls vertreten die Auffassung, dass Investitionen in die Aus- und Weiterbildung der Stadtpolizei „sinnvoller sind als in die Beschaffung von Schusswaffen“. „Die ständige und regelmäßige Weiterbildung und Fortbildung des Personales im Umgang mit Gefahrensituationen ist für uns zielführender als die Ausrüstung mit Schusswaffen“, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion.

Durch ein entsprechend geschultes Auftreten und deeskalierendes Verhalten sei es möglich, Konflikte frühzeitig, ohne das Vorweisen von Schusswaffen, zu beherrschen. Fraktionsvorsitzender Ulrich Stenger betont: „Die Freien Wähler werden sich dafür stark machen, dass die Stadtpolizei diese Ausbildung erfährt.“ Das Tragen von Schusswaffen gehöre nicht zur Ausstattung der Stadtpolizei.

Die persönliche Einschätzung zum Gebrauch von Schusswaffen bedarf zudem einer intensiven Ausbildung, „die seitens der Stadt für die Stadtpolizei nicht vorgehalten werden kann“. (mk)

