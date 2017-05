Einblicke in den Ausblick

Offenbach - Das Wetter wird in Offenbach zwar nicht gemacht, dafür aber beim Deutschen Wetterdienst bis ins Detail analysiert. Einige unserer Leser hatten gestern die Chance, bei einer exklusiven Führung einen Eindruck von der Arbeit des DWD zu bekommen. Von Steffen Müller

Was sich in dem Gebäude des Deutschen Wetterdienstes an der Frankfurter Straße abspielt, bleibt für die Öffentlichkeit verborgen. Eigentlich. Gestern machte die staatliche Behörde eine Ausnahme und gewährte 13 Lesern der Offenbach-Post eine Führung durch die Räumlichkeiten. Die Tour war ein Geschenk an unsere Leser anlässlich des 70. Geburtstags dieser Zeitung. Und was sich hinter den Türen des DWD so alles abspielt, sorgt bei den Teilnehmern für große Überraschung. „Jetzt sieht man mal, was für ein Aufwand hinter dem Ganzen hier steckt“, sagt Gerhard Steinbrink. Der Offenbacher ist einer der glücklichen Gewinner, aus über 200 Zuschriften wurde sein Name gezogen.

Steinbrink und die weiteren Teilnehmer bekommen zu Beginn der Tour eine kurze Einführung von Wetterdienst-Pressesprecher Gerhard Lux. Schon da werden die vielfältigen Aufgaben des DWD angedeutet. „Unsere Arbeit basiert auf drei Säulen“, erklärte der Diplom-Meteorologe: „Messen und beobachten, Daten prüfen, sammeln und berechnen und schließlich die Ergebnisse sortieren und einordnen, um eine Vorhersage zu treffen.“ Wie das in der Praxis aussieht, wird im Verlauf der Führung deutlich. Zunächst geht es in die Bibliothek und das Archiv des DWD. Denn ohne Aufzeichnungen von früher ist eine Einordnung des aktuellen Wetters nicht möglich. Deshalb sind in den Archiven alle alten Wetterkarten aufbewahrt.

So wird das Wetter: Die Vorhersage des DWD

Bibliotheksleiter Dr. Jörg Rapp holte eine Europa-Karte vom 30. Juni 1942 hervor. Fein gezeichnete Linien zeigen ein Hochdruckgebiet das vom Atlantik Richtung Deutschland zieht. Vor einem Regal mit historischen Büchern macht Rapp wieder Halt. „Das älteste Werk stammt aus dem Jahr 1483. Eine Wetter-Enzyklopädie.“ Die nächste Station führt ins Rechenzentrum. Auf 1000 Quadratmeter stehen dort mehrere millionenteure Hochleistungscomputer, die die Daten umwandeln, die die 2000 Messstationen aus ganz Deutschland sekündlich schicken. Sämtliche Informationen seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1881 sind auf den Rechnern ebenfalls gespeichert.

+ Im TV-Studio verfolgten die OP-Leser eine Live-Wettervorhersage von Meteorologe Andreas Friedrich. Während der Wettermann vor den Tour-Teilnehmern sprach, flimmerte das Bild auf einem Fernseher hinter den Zuschauern. © Müller Anschließend wird im TV-Studio gezeigt, wo der DWD seinen Wetterbericht filmt. Meteorologe Andreas Friedrich gibt vor Publikum eine Live-Vorhersage mit guten Aussichten für die nächsten Tage. Die Infos dafür hat er aus der Vorhersage- und Beratungszentrale (VBZ) erhalten. Dort sitzen die Mitarbeiter des DWD rund um die Uhr und erstellen aus der Flut an Daten den Trend. Die Prognose reicht für maximal sieben Tage. „Mehr geht von der Physik her nicht“, erläutert Pressesprecher Lux und beendet die Führung, die bei den Teilnehmern für Begeisterung sorgt.

Wer Lust hat, auch einmal hinter die Kulissen des DWD zu schauen, sollte sich den 9. Juni 2018 vormerken. Dann lädt die Behörde zum Tag der Offenen Tür. „Es war auch für den Laien sehr verständlich“, berichtet Andrea Essaoudi. „Am besten gefallen hat mir die alte Wetterkarte.“ Der gebürtige Offenbacher Erhard Klein wohnt mittlerweile in Gilserberg im Schwalm-Eder-Kreis. Trotzdem hat er die Offenbach-Post weiter abonniert, um zu wissen, was in seiner Heimat passiert. Nun konnte er sich vor Ort über die deutschlandweit bekannte Behörde informieren. Sein Fazit: „Alle Achtung, was der DWD hier aufgebaut hat.