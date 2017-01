Fünf fühlen sich reif für Hafen-Inselspitze

Auswahlverfahren für die Investoren hat begonnen

+ © Stadt/Georg Projektentwickler aus Deutschland und der Schweiz wollen nah am Wasser bauen. Die Spitze der Hafeninsel gilt als Premiumfläche. © Stadt/Georg

Offenbach - Zusammen mit dem Park in den Dünen soll das Quartier Inselspitze zum Glanzlicht der Offenbacher Hafenentwicklung werden. Nach einem vorgeschalteten Bewerbungsverfahren hat die eigentliche Auswahl der Investoren begonnen. Beteiligt sind fünf renommierte Bietergemeinschaften.

Auf der Spitze der Hafeninsel beginnt die Entwicklung und Vermarktung des dritten und letzten Bauabschnitts. Die 10.000 Quadratmeter gelten als Premiumfläche. Auf dieser wird ein markanter Schlusspunkt der Umwandlung einer einstigen Industriebrache erwartet. Anders als bei den beiden ersten Bauabschnitten liegt der Fokus jedoch auf der gewerblichen Nutzung. Wohnbebauung ist ohnehin ausgeschlossen: Wegen des Fluglärms gilt dort eine Siedlungsbeschränkung. Die Nutzung soll vielfältig sein, zur Belebung des Quartiers beitragen und auf die exponierte Lage des Parks reagieren. Gedacht ist an attraktive Büro- und Gewerbeflächen, Freizeit- und Kultureinrichtungen, Läden und Gastronomie, ein hochwertiges Hotel und ein Parkhaus.

Um eine möglichst hohe städtebauliche Qualität zu erzielen, gibt es ein Investorenauswahlverfahren mit städte- und hochbaulicher Studie. Ausloberin ist die Mainviertel Offenbach als Grundstückseigentümerin, Verfahrensbetreuerin ist die Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft (OPG), die den Hafen entwickelt und vermarktet. Beide Firmen sind Stadtwerke-Töchter. Veräußert werden auf der Inselspitze ein zirka 3500 Quadratmeter und ein etwa 7000 Quadratmeter großes Grundstück. Auf beiden Flächen sieht der städtebauliche Rahmenplan jeweils ein Hochhaus vor. Die mögliche Bruttogrundfläche beträgt insgesamt etwa 48.000 Quadratmeter.

Bauprojekte im Hafenviertel: Eine Übersicht in Bildern Zur Fotostrecke

Im vorgeschalteten Verfahren konnten sich Projektentwickler, Bauträger oder Investoren, die eine Arbeitsgemeinschaft mit Architekten oder Stadtplanern bilden, für die Endauswahl bewerben. Fünf dieser Bietergemeinschaften hat die OPG inzwischen aufgefordert, sich am eigentlichen Wettbewerb zu beteiligen und bis zum 15. März für das gesamte Quartier ein überzeugendes Nutzungs- und städtebauliches Konzept sowie ein wirtschaftlich tragfähiges Vermarktungs- und Finanzierungskonzept vorzulegen. An dem Verfahren nehmen diese Bieter mit ihren jeweiligen Architekten teil: aus Mannheim Fay Development mit ATP, aus Hamburg Primus development mit Ingenhoven, aus Leipzig S&G Development mit Koschny+Zimmer, aus der Schweiz SSN Group mitFranken-Architekten und aus Bremen die Zech-Stiftung mit schneider+schumacher.

Jury und Ziele

Zur Auswahl und Bewertung der Angebote soll am 25. April eine Jury tagen, der diese Mitglieder angehören: Oberbürgermeister Horst Schneider, Stadtkämmerer Peter Freier, Daniela Matha (Geschäftsführerin von OPG und Mainviertel Offenbach), Markus Eichberger (Leiter des Amts für Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement), Bernhard H. Hansen (immobilienwirtschaftliche Beratung, Hansen Real Estate, Urban Land Institute) sowie Professor Zvonko Turkali (städte- und hochbauliche Beratung, Universität Hannover).

Zu den Beurteilungskriterien für die Qualität von Städtebau und Architektur zählen neben der Ausformung der Baukörper innere und äußere Erschließung des Quartiers, Freiräume und Übergang zum öffentlichen Raum, aber auch Umgang mit Quartiersbildung, Bauen am Wasser, Schallschutz am Main und Parkraumkonzept. Städtebauliches Ziel ist es, im Hafengebiet ein weiteres gestalterisch ansprechendes Quartier mit interessanter Freiraumgestaltung zu realisieren. Ein öffentlicher Platz soll als attraktive urbane Aufenthaltsfläche einen stimmigen Übergang zum dahinter liegenden Dünenpark bilden und abwechslungsreiche Blickbeziehungen in Richtung Main und Hafenbecken ermöglichen. (pso)