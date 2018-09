„Italien zu Gast“ auf dem Fürstlichen Gartenfest

Flanieren Sie in entspannter Atmosphäre durch den großzügigen Park und lassen Sie sich von den Schaugärten und Vorträgen inspirieren. Eine außergewöhnliche Pflanzenvielfalt, feinste Kulinarik, ausgefallene Mode, hochwertiges Gartenwerkzeug und vieles mehr erwartet Sie.

Pflanzenvielfalt von den Alpen bis zum Ätna, dazu feinste Köstlichkeiten – das bietet Italien. Und in diesem Jahr, vom 14. bis 16. September, auch das Fürstliche Gartenfest Schloss Wolfsgarten. Die Aussteller präsentieren in Langen bei Frankfurt am Main viel Italienisches: alpine Raritäten, Kräuter, Oliven, Zitruspflanzen und ganze Schaugärten. Im persönlichen Gespräch und in Vorträgen geben die Profis der grünen Szene ihr Wissen um die mediterrane Gartengestaltung und italienische Pflanzenschätze gerne weiter. So stellt beispielsweise Thomas Eidmann von der gleichnamigen Gärtnerei am Gartenfest-Freitag (14. September) sonnenliebende Pflanzen vor, die auch heiße, trockene Sommer ohne übermäßige Bewässerung überstehen. Und Monika Urnauer vom Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt erklärt am gleichen Tag, was es braucht, um ein italienisches Gemüsebeet mit ungewöhnlichen Sorten anzulegen.

Darüber hinaus wartet ein literarischer Kurzurlaub auf die Besucher: Die Autorin Renate Hücking stellt am Gartenfest-Sonntag (16. September) in Lesungen aus ihrem Buch „Unterwegs zu den Gärten der Welt“ historische Italienreisende vor. Die Reisenden suchten Vorbilder für ihre heimischen Gärten – so wie viele Gartenliebhaber dies auch heute noch tun. Viele Gartenfreunde reisen nach Italien, um sich inspirieren zu lassen. Eine Inspirationsquelle ist da mit Sicherheit Schloss Trauttmansdorff in Südtirol. Dr. Karin Kompatscher, dortige Kuratorin und Gartenpädagogin, ist am Gartenfest-Samstag (15. September) auf Schloss Wolfsgarten zu Gast und macht in ihrem Vortrag Lust auf die Gärten in Meran.

Das gesamte Rahmenprogramm steht zum Download bereit.

Auch kulinarisch dreht sich in diesem Jahr vieles um das Sonderthema: Antipasti, Salami, Schinken, Käse, Pesto und Trüffel lassen jedes Feinschmeckerherz höherschlagen. Bei einem guten Glas Wein, italienischen Klängen von Maria di Marco, humorvollen Gondoliere-Gigolos und Kunst aus Südtirol und der Toskana schweifen die Gedanken schnell nach Süden.

Bilder: Das Fürstliche Gartenfest Schloss Wolfsgarten 2018 Zur Fotostrecke

Nicht verpassen sollten die Gartenfest-Besucher den Wettbewerb für Florist-Auszubildende. Hier kann man junge Floristik live erleben. Das Sonderthema des Fürstlichen Gartenfestes spielt auch hier eine Rolle und so fertigen die Teilnehmer einen thematisch passenden Strauß. Außerdem geht es um eine freie Pflanzarbeit und einen Erntekranz. Ein Blick über die Schulter ist ausdrücklich erwünscht!

Das Fürstliche Gartenfest Schloss Wolfsgarten zählt bundesweit zu den renommiertesten Gartenveranstaltungen und stellt jährlich zu ausgewählten Sonderthemen Gartenkunst und -kultur in den Mittelpunkt. Schirmherrin der Veranstaltung ist Floria Landgräfin von Hessen. Ihre Begeisterung für Gartenkultur bestimmt die besondere Atmosphäre des Fürstlichen Gartenfestes. Schloss Wolfsgarten, das Jagdschloss aus dem 18. Jahrhundert, bietet dabei die ideale Kulisse. Das gärtnerische Idyll mitten im Rhein-Main-Gebiet, rund 15 Kilometer südlich von Frankfurt am Main, ist von einem 57 Hektar großen Park umgeben, der zahlreiche botanische und architektonische Sehenswürdigkeiten beherbergt.

Veranstaltungsort:

Schloss Wolfsgarten, Prinzessin-Margaret-Allee (K 168), 63225 Langen

Veranstalter:

Hessische Hausstiftung – Donatus Landgraf von Hessen

Öffnungszeiten:

14. bis 16. September 2018; Freitag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr

Eintrittspreise:

Tageskarte 17 € (VVK: 15 Euro), ermäßigt 15 € (VVK: 13 €); Dauerkarte 30 €; Kinder bis 14 Jahre frei. Im Eintrittspreis enthalten sind das kostenlose Parken bzw. der Shuttle-Service, der umfangreiche Besucherkatalog, alle Vorträge der renommierten Gartenexperten und Pflanzenspezialisten sowie das Rahmenprogramm.

Vorverkaufsstellen:

Kaufhaus Braun in Langen, Langener Blumen-Stubb und ConditCouture am Römer in Frankfurt; www.adticket.de und www.gartenfest.de sowie unter 0661/9486-61