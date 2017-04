Bad Füssing präsentiert sich in Offenbach

Offenbach - Bad Füssing stellt sich vor: Bei einer eintägigen Veranstaltung im Verlagshaus der Offenbach-Post präsentierte sich der Kurort Bad Füssing.

+ Die Siegerin im Foto. © op

Am Donnerstag, 6. April, stellte sich Bad Füssing in Offenbach vor – im Pressehaus Bintz-Verlag in der Waldstraße 226 gab es von 9.30 bis 18 Uhr Informationen über Europas größte Thermenlandschaft und die berühmten Heilquellen. Und nicht nur das: Mit ein bisschen Glück und der richtigen Loszahl, die einen Glückstresor öffnet, konnten Besucher eine Reise nach Bad Füssing gewinnen. Gewonnen hat Frau Helma Geist aus Obertshausen. Ihr Preis ist nun folgender: Drei Übernachtungen mit Vital-Frühstücksbuffet und Vier-Gang-Abendmenü für zwei Personen im KURHOTEL WITTELSBACH mit Nutzung der hauseigenen Fitness-, Pool- und Saunaanlagen u.v.m.