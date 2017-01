Fußgänger auf Unterer Grenzstraße von Auto erfasst

Ein Fußgänger wurde schwer verletzt, nachdem ihn ein Auto erfasst hatte. Weitere Motive vom Unfallort finden Sie in der Bildergalerie

Offenbach - Nach einem schweren Unfall auf der Unteren Grenzstraße ist die Fahrbahn in Offenbach voll gesperrt. Ein Fußgänger wird von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Wenige Stunden zuvor kracht es ebenfalls in der Nähe.

Wie uns die Polizei auf Nachfrage berichtete, ist es heute morgen gegen 6.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Unteren Grenzstraße gekommen. Dabei wurde ein 59-jähriger Fußgänger aus Heustenstamm schwer verletzt. Der Mann musste sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Es besteht laut Polizei Lebensgefahr.

Ein 22-jähriger Offenbacher war zuvor mit seinem Auto auf der zweispurigen Straße von der Mühlheimer Straße in Richtung Bieberer Straße unterwegs. Im stockenden Berufsverkehr überholte der junge Mann mehrere Wagen auf der Gegenfahrbahn. Anschließend krachte er mit dem Fußgänger, der gerade die Untere Grenzstraße überquerte, zusammen. Der Heustenstammer war wohl auf dem Weg zum Park-&-Ride-Parkplatz an der S-Bahnstation Offenbach-Ost. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen zu dem Unfall. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 069/8098-5100. In den Morgenstunden kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Untere Grenzstraße bleibt wohl bis etwa 10 Uhr voll gesperrt. Die Polizei bittet Autofahrer die Unfallstelle großräumig zu umfahren.

Wenige Stunden zuvor kracht es ebenfalls auf der Unteren Grenzstraße, etwa 200 Meter entfernt. Dabei wird ebenfalls ein Fußgänger verletzt. Der Mann überquert gegen 23.50 Uhr mit etwa zwei Promille die Fahrbahn und wird von einem Autofahrer erfasst. Glücklicherweise wird er nur leicht verletzt. Nach seinem Krankenhausaufenthalt wird er jedoch wieder zur Polizei müssen. Gegen den Mann liegt ein Haftbefehl vor. (dr)

