„Gähnende Leere“ auf der Regenkarte – nur am Mittwoch kann es wieder knallen

Von: Erik Scharf

Teilen

Es bleibt vergleichsweise trocken in Offenbach. Lediglich am Mittwoch könnte es im Rhein-Main-Gebiet mehr Niederschlag geben – dann aber auch nicht als angenehmer Sommerregen.

Offenbach – „Es könnte einer der wärmsten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung werden.“ Das, was Wetter-Experte Dominik Jung vom Portal wetter.net prognostiziert, gilt auch für Hessen. Zwar litten Mensch und Tier in Offenbach und Umgebung in den vergangenen Tagen nicht unter extremer Hitze, zudem regnete es auch häufiger als in mancher Woche zuvor – doch beim Blick auf die Vorhersage zeigt sich: Der trockene Sommer mit hohen Temperaturen nimmt den nächsten Anlauf.

In den kommenden Tagen bleibt es zwar nicht gänzlich trocken, größere Niederschlagsmengen dürfen die Menschen in Offenbach und Umgebung bis zum Wochenende aber nicht erwarten. Laut dem Wettermodell ICON herrscht in Hessen „gähnende Leere“, wie Wetter-Experte Dominik Jung sagt. Zwar sei der Parameter Regen einer der am schwersten zu berechnende in der Meteorologie, viel mehr als durchschnittlich zwei Liter Regenwasser pro Quadratmeter am Tag seien bis zum Samstag aber nicht zu erwarten.

Auf der Suche nach Wasser bekommen Pflanzen in den kommenden Tagen wenig Unterstützung vom Himmel. © Arne Dedert/dpa

DWD: „Erhöhtes Potenzial für Gewitter mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel“

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) könnten die größten Regenmengen am Mittwoch (19. Juli) vom Himmel fallen. Hier sieht der DWD „in einem Gebiet vom Taunus bis zur Rhön erhöhtes Potenzial für Gewitter mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel“. Anschließend bleibt die Nacht auf den Donnerstag (20. Juli) aber niederschlagsfrei, am Tag selbst seien „nur ganz vereinzelt schwache Schauer“ möglich. Auch am Freitag fällt nur örtlich etwas Regen vom Himmel, auch kleinere Gewitter sind möglich. Im Großen und Ganzen bleibt es laut der Vorhersage des DWD und wetter.net bis zum Wochenende hin aber vor allem eines: trocken.

Höchsttemperaturen in Offenbach

Mittwoch (19. Juli): 29 Grad

Donnerstag (20. Juli): 26 Grad

Freitag (21. Juli): 24 Grad

Nach 29 Grad Höchsttemperatur am Mittwoch verläuft die Kurve anschließend auch nach unten, mit 27 Grad am Donnerstag und 26 Grad am Freitag bleibt es dennoch sommerlich warm. In der Nacht kann die Temperatur im Bergland allerdings auch in den einstelligen Bereich fallen.

Die Trockenheit in Offenbach hält auch die Feuerwehren weiterhin in Atem. Die geringen Niederschlagsmengen und hohen Temperaturen sorgen weiterhin für eine große Gefahr von Wald- und Wiesenbränden. In Nordhessen liegt diese größtenteils auf Stufe 3 von 5, in Teilen Südhessens sogar auf Stufe 4. (esa)

In Bayern wird bereits am Dienstag (18. Juli) mit heftigen Gewittern und Unwettern gerechnet.