Galeria Karstadt Kaufhof in Offenbach und Hanau: Entscheidung gefallen

Von: Florian Dörr, Niklas Hecht

Über die Zukunft von Galeria Karstadt Kaufhof in Offenbach und Hanau wurde viel spekuliert. Nun ist die Entscheidung gefallen.

Offenbach/Hanau - Die Entscheidung ist gefallen. Nachdem klar war, dass am Montag (13. März) den Mitarbeitern von Galeria Karstadt Kaufhof mitgeteilt wird, welche Filialen schließen sollen, ist die Liste der insgesamt 52 betroffenen Häuser durchgesickert.

Nach Angaben des Business Insider stehen auch die Galeria-Karstadt-Kaufhof-Standorte in Offenbach und Hanau auf besagter Liste.

Auch Termine für die Schließungen steht demnach bereits fest: Die Filiale in Offenbach soll bis zum 30. Juli 2023 schließen, der Galeria Kaufhof in Hanau bis zum 31. Januar 2024. Unter anderem befinden sich auch Häuser in Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt auf der Liste.

Galeria Karstadt Kaufhof ist wirtschaftlich stark angeschlagen. Ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung wurde eröffnet. Zuletzt liefen Gespräche unter anderem mit den Immobilieneigentümern an jedem einzelnen Standort. Dabei sollte ausgelotet werden, inwiefern etwa Mieten gesenkt werden können. Für den Montagmorgen war eine Aufsichtsratssitzung anberaumt, in der es um die Zukunft der Handelskette gehen sollte. (fd/nhe)