"Game of Thrones": Offenbacher schneidern originalgetreue Kostüme

Offenbach/Westeros – Königinnenkleider und die Rüstung der rechten Hand des Königs – nur eine kleine Auswahl an originalgetreuen Game-of-Thrones-Kostümen, die Marion und Frank Müller in ihrer Freizeit herstellen. Von Yvonne Fitzenberger

Sogar eine Einladung in die Produktionsstudios der US-amerikanischen Serie erhielten die Offenbacher bereits.

Schon von außen ist ein leuchtend rotes Banner des Hauses Targaryen im Wohnzimmerfenster von Frank und Marion Müller zu sehen. Wer die Wohnung betritt, wird von Figuren und Postern der US-amerikanischen Serie „Game of Thrones“ begrüßt.

+ Alles selbst gefertig: Sogar die Steine hat Marion Müller alle eigenhändig angebracht. © yfi An den Wänden hängen Bilder mit den Schauspielern, die das Ehepaar auf Veranstaltungen getroffen hat. Das sind aber keine einfachen Fotografien, die zwei Fans mit ihren Lieblingsdarstellern zeigen. Marion und Frank sind die deutschen Superfans („German Superfans“) der US-amerikanischen Serie „Game of Thrones“ und deren Buchvorlage von George R. R. Martin. Sie nehmen kostümiert als Figuren der mittelalterlichen Fantasygeschichte sogar an offiziellen Presseterminen der Sender HBO und Sky sowie an Ausstellungseröffnungen teil.

Mit dem Cosplayen – das Kostümieren als Charakter aus Büchern, Filmen oder Videospielen – angefangen haben die beiden bereits vor mehreren Jahren. „Ende der 1990er Jahre ging ich als Rothemd aus der Originalserie von Star Trek auf eine Convention“, erzählt der 48-jährige Vater. Das Treffen mit den Darstellern hinterließ einen bleibenden Eindruck, „das war damals ganz unkompliziert, wenn man ein Foto mit einem Schauspieler machen wollte.“ Kure Zeit später nahmen Freunde ihn mit zu Star-Wars-Veranstaltungen. Elf Jahre lang erschien Frank Müller dann als Darth Vader auf der Sci-Fi-Convention FedCon in Bonn. Über die Liebe zu „Krieg der Sterne“ lernte er auch seine heutige Ehefrau Marion kennen.

Neben Science Fiction faszinierten die beiden auch das Mittelalter und Fantasy. Durch den Tipp einer Arbeitskollegin ist die Flugbegleiterin auf die Buchreihe „Das Lied von Eis und Feuer“ und deren Verfilmung „Game of Thrones“ aufmerksam geworden. „Ich habe dann Frank davon erzählt“, erinnert sich die 42-Jährige. Kurz darauf ging es für die beiden auf die RingCon in Bonn, das damals größte Fantasy-Fantreffen Europas. Auch das passende Kostüm musste her. Als Daenerys und Nachtwache kostümiert, erweckten die beiden die Aufmerksamkeit der Game-of-Thrones-Darsteller. Durch die positive Resonanz und die Liebe zur Serie angetrieben, folgte ein Kostüm auf das nächste.

Game of Thrones: Urlaub in den sieben Königreichen Zur Fotostrecke

Bereits von Anfang an näht Marion Müller ihre Kostüme selbst und achtet darauf, dass sie qualitativ gut, aber auch kostengünstig sind. Je nach Aufwand und Menge der benötigten Materialien und Accessoires kann eines der Kostüme, wie zum Beispiel das der rechten Hand des Königs, trotzdem schon einmal auf rund 1000 Euro kommen. In dem geschätzten Preis sind Materialien wie Leder und Felle, aber auch Requisiten wie das Schwert mit inbegriffen. An Arbeitsstunden investiert Marion alleine zirka 40 Stunden an Näh- und Stickarbeiten. Dazu kommen noch die Schwerter, Gürtel und Rüstungsteile, die ihr Mann fertigt.

+ Das Armband der Adelstochter Daenerys hat sich Marion Müller schmieden lassen. © yfi Das Ehepaar steckt sehr viel Zeit in die Recherche und Fertigung der Kostüme. Und das findet auch Anerkennung bei den Machern der Serie: Sogar der Heimatsender der Serie, HBO, und Sky kennen das Ehepaar, auf Presseterminen lernen Frank und Marion die Darsteller und Produzenten kennen. Bis ins kanadische Toronto, zur Eröffnung der Wanderausstellung der Serie, schafften es die beiden. Sie wurden gebeten, die Sponsoren durch die Ausstellung zu führen, um den geladenen Gästen die Serie näher zu bringen. Müllers sind Fans mit Leib und Seele, die ihre Leidenschaft zur Serie gerne mit anderen teilen. Sie fertigen die Kostüme aus Liebe zur Fernsehserie an. „Wir können Nichtkennern die Serie näher bringen“, erklärt Marion. Sie glaubt, das sei einer der Gründe, warum gerade die beiden Offenbacher angefragt werden.

Sie gestehen, dass ihr Fan-Dasein viel Zeit in Anspruch nimmt, lassen kaum Platz für andere Interessen. „Gerade jetzt, da die finale Staffel anlaufen wird, kriegen wir viele Anfragen“, berichten die Fantasyfans. So viele, dass sie inzwischen sogar Absagen erteilen müssen. „Wir wollen lieber Termine in der Nähe wahrnehmen“, erläutert Marion. Darunter auch wieder Fantreffen wie die Magic Con in Bonn. Dort stellen sie, wie im vergangenem Jahr auf der Frankfurter Buchmesse, ihre Kostüme und Requisiten aus.