GBO-Chef in Ruhestand verabschiedet

Offenbach - Große Bühne für Winfried Männche: Mehr als 500 geladene Gäste verabschiedeten gestern Nachmittag im Capitol den langjährigen Geschäftsführer der städtischen Gesellschaften GBO und GBM in den Ruhestand.

Mit launigen Worten würdigten Redner sein Engagement für die Stadt. Den höchsten Unterhaltungswert bietet ein ehemaliger Vorgesetzter: Vor der Leinwand mit dem Abschiedsgruß „Tschüss Winni !“ zollt Ex-OB Gerhard Grandke Respekt, dass Männche den Mut aufgebracht habe, ihn als Redner einzuladen. Männche, der 32 Jahre lang die Gemeinnützige Baugesellschaft Offenbach (GBO) führte, sei ein Motor der nachhaltigen Erneuerung der Stadt gewesen, wobei er das Agieren im Licht der Öffentlichkeit eher als Lust denn als Last empfunden habe, so Grandke. Auf die Umtriebigkeit Männches anspielend, meint Grandke, er sei ein „Geschäftsführer mit ADHS-Syndrom“ gewesen. Er habe dabei immer „konsequent das Offenbacher Blatt gespielt“. Ähnlich formuliert es Sozialminister Stefan Grüttner. „Winfried Männche lebt Offenbach.“ Er habe es immer geschafft, die Menschen für sich einzunehmen. Männche sei ungewöhnlich lange und ungewöhnlich erfolgreich Geschäftsführer gewesen, so Oberbürgermesiter Horst Schneider. Er nennt den 65-jährigen nunmehrigen Ruheständler einen Modernisierer und leidenschaftlichen Offenbacher. Als herausragendstes Projekt Männches außerhalb dessen Kerngeschäfts sieht er den Wandel des Mathildenviertels an. Alle Redner und auch Männche selbst, der zum Schluss ans Mikro schreitet, gehen mehr oder minder ausführlich auf die gestemmten Projekte in den 32 Jahren ein.

Winfried Männche im Capitol verabschiedet: Bilder Zur Fotostrecke

Außer stehenden Ovationen kurz vorm Gang zum Buffet gibt es Geschenke: Von den Stadtwerken einen Gutschein für ein Wochenende mit Gattin in Hamburg – inklusive Besuch der Elbphilharmonie. Von den Mitarbeitern ein Abschiedsvideo, von Birgit von Hellborn und Ralph Philipp Ziegler, der auch moderiert, einen Bildband. Einen Bergkristall überreicht Gewerkschafterin Rosi Haus, die in ihrem Beitrag die gute Zusammenarbeit mit Männche hervorhebt. Für die musikalischen Einlagen sorgt das Posaunentrio der Neuen Philharmonie Frankfurt. (mad)