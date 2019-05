Gegen Angeber am Steuer

Offenbach – Sie lärmen und sie sind gefährlich. Den PS-starken Motor erst mal richtig aufheulen lassen, dann im ersten Gang innerstädtisch auf 75 Sachen beschleunigen. VON THOMAS KIRSTEIN

Das muss Spaß machen; zum geeigneten späten Zeitpunkt befriedigt vielleicht auch die Vorstellung, die Anlieger der gewählten Strecke so richtig aus dem Schlaf zu reißen.

Von der Mühlheimer Straße häufen sich die Klagen belästigter Offenbacher, Leidensgenossen leben unter anderem auch an der südlichen Waldstraße. Folgerichtig hat sich die Polizei am Wochenende hier wie dort aufgebaut, um auf sogenannte Autoposer (von „to pose“, sich darstellen, posieren) zu lauern: meist junge, teilweise auch ältere Männer, die mit teuren getunten und tiefergelegten Karossen angeben wollen.

In die Offenbacher Polizeikontrolle geraten an diesem Abend aber auch Biker, deren Zweiräder die erlaubten akustischen Grenzen weit überschreiten: Das sind beide Male aber keine Jugendsünden mehr, wie die Polizei berichten kann. Der Halter eines Suzuki-Chopper, der den Schalldämpfer („DB-Eater“) komplett ausgebaut hat, ist 53. Der 42-jährige Fahrer einer Honda CBR Supersport hat eigenhändig Löcher in den „Eater“ gebohrt.

Beide Manipulationen stellen die Spezialisten der Verkehrssonderdienste des Präsidiums Südosthessen an Ort und Stelle fest. Die Betriebserlaubnis ist somit erloschen, die Kennzeichen der Renn- und Radaumaschinen werden entstempelt.

So ergeht es auch vier Autos, an denen in unzulässiger und unterschiedlicher Weise herumgeschraubt worden war. Laut Polizeisprecherin Andrea Ackermann ging es dabei um Maßnahmen zur Erhöhung der Lautstärke, unzulässige Kombinationen von Felgen und Reifen sowie Veränderungen an der Beleuchtung: In der Poser-Szene ist es etwa sehr angesagt, Heckleuchten der (vorzugsweise) Golf GTI, Mercedes, Audi und BMW abzukleben, damit die Wagen dunkler und massiger wirken. Eine Honda-Fahrerin fiel wegen blauer Beleuchtung auf, die in Deutschland verboten ist. In diesem Fall schließt die Polizei allerdings nicht aus, dass der Dame beim Erwerb des Gebrauchtwagens gar nicht auffiel, dass illegale LED-Leuchten verbaut waren. Was freilich nichts am Einkassieren der Betriebserlaubnis ändert.

Von Freitagabend, 19 Uhr, bis 4 Uhr Samstagfrüh stehen die 14 Beamtinnen und Beamten vom 1. Revier und von der Bereitschaftspolizei in Mühlheim unter der Leitung von Polizeioberkommissar Dominik Mayer an den Straßenrändern. Sie winken knapp 60 auffällige Fahrzeuge raus und kontrollieren rund hundert Personen. Dabei gibt es sozusagen auch Beifang: Die Beamten leiten vier Verfahren ein, weil drei junge Männer (17, 19, 23) sowie ein 42-Jähriger unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen.

Zusätzlich wurden während des Kontrollzeitraums acht Strafzettel an Fahrzeugführer ausgegeben, die aus kleineren Delikten resultierten. Vorerst am teuersten wird es für einen Verkehrsteilnehmer, der nicht angeschnallt unterwegs war und dessen Auto diverse Mängel aufwies: Er muss 200 Euro berappen. Wie Polizeisprecherin Andrea Ackermann berichten kann, zeigte sich keiner der Überprüften außerordentlich aufmüpfig. Keiner sei ausgetickt, die meisten der „jungen Leute, die angeben wollten,“ seien nach den Berichten der Einsatzkräfte sogar ziemlich einsichtig gewesen: „Unsere Beamten haben gute Gespräche geführt“ bilanziert Ackermann.

Die Aktion dieses Wochenendes wird nicht einmalig bleiben, wie die Polizei verspricht. Weitere Kontrollen im Stadtgebiet sollen den „Autoposern“, die auch aus dem Kreisgebiet kommen, die Stadt als Bühne verleiden.

In Hanau sind die Angeber am Steuer bereits kommunalpolitisches Thema. Für die Langstraße der Goldschmiedestadt ist das neuartige „Actibump“-System vorgesehen – eine in die Fahrbahn eingelassene Stahlplatte, die sich bei zu hohem Tempo absenkt und das Vehikel anständig rumpeln lässt.

Gegen Motoren, die nächtens ordentlich aufheulen dürfen, kann die ja auch nur an einer Stelle wirksame Installation auch nichts ausrichten.