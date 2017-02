CDU gegen Poller-Lösung an Wilhelmsplatz

Offenbach - Die CDU erteilt den Überlegungen von Oberbürgermeister Horst Schneider eine Absage, die Zufahrten zu den seitlichen Straßen des Wilhelmsplatzes mit versenkbaren Pollern zu bestücken (wir berichteten).

„Mit der CDU wird es dort keine versenkbaren Poller geben, zumindest nicht solange uns nicht endlich ein schlüssiges Verkehrsführungskonzept vorgelegt wird und dessen Ergebnis einen solchen Eingriff rechtfertigt“, sagt CDU-Fraktionschef Roland Walter. Die Union habe schon seit Mitte 2016 im Zusammenhang mit dem geplanten Marktplatzumbau darauf hingewiesen, dass große Eingriffe in die Verkehrsströme nie isoliert zu betrachten seien; weder am Marktplatz, noch am Wilhelmsplatz. Die diesbezüglichen Daten, so Walter, lägen bis zum heutigen Tage der Koalition nicht vor.

„Wir wollen aber sehr wohl auch, dass ein verträgliches Nebeneinander von Fußgängern und Verkehrsteilnehmern am Wilhelmsplatz möglich ist.“ Die CDU könne sich kleinere bauliche Maßnahmen wie niedrige Kunststoffschwellen oder Ähnliches vorstellen. So etwas gehe auch, ohne Fußgänger und Radfahrer zu behindern. Natürlich biete es sich an, im Zuge der Sanierung der Straßen, auch über geeignete Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung nachzudenken. Aber eine Sperrung gehöre für die CDU nicht zu den Varianten, die mit allen Beteiligten und der Koalition vorab zu diskutieren seien. (mad)