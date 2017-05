Gegen Schwarzarbeit: Durchsuchungen in Offenbach und Frankfurt

Darmstadt/Offenbach/Frankfurt - Im Kampf gegen organisierte Schwarzarbeit im Baugewerbe sind im Rhein-Main-Gebiet am Mittwochmorgen 51 Wohnungen und Geschäftsräume verdächtiger Firmen durchsucht worden.

Rund 12,6 Millionen Euro Steuern und Sozialabgaben sollen hinterzogen worden sein, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Gegen elf Personen seien Haftbefehle vollstreckt, von weiteren 13 Beschuldigten die Personalien aufgenommen worden. Durchsucht worden seien Firmen in Südhessen, im Raum Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden. Verbindungen gebe es bis in den Raum Aachen, weshalb auch das dortige Hauptzollamt ermittele. An den zeitgleichen Aktionen hätten sich rund 400 Einsatzkräfte beteiligt.

Einige Beschuldigte sollen mindestens acht Firmen lediglich wegen Schwarzgeldes betrieben haben. Diese so genannten „Servicefirmen„ sollen lediglich dazu gedient haben, überwiesenes Geld nach Abzug einer Provision wieder an die Auftraggeber zurückzugeben, um so eben Schwarzgeld zu generieren. Der Schaden wird auf rund 8,5 Millionen Euro geschätzt.

Bei den Durchsuchungen sei Bargeld in Höhe von mehr als 200.000 Euro sichergestellt worden. Außerdem hätten die Ermittler eine Reihe von teilweise durchgeladenen scharfen Schusswaffen, Munition und nach dem Waffengesetz verbotene Gegenstände entdeckt. Staatsanwaltschaft und Zoll hätten mehr als 100 Konten "eingefroren". (dpa/jo)

