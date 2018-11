Krematorium: Friedhofsverwaltung hat Angst vor Konkurrenz

Offenbach - Seit Anfang 2014 hat die Großstadt Frankfurt kein eigenes Krematorium mehr. Davon profitieren die Anlagen in den umliegenden Städten. Eine Zeitung in der Nachbarstadt verleitete das zur provokanten Schlagzeile „Frankfurter Zahngold bessert Offenbacher Kasse auf“. Von Thomas Kirstein

Bei der Stadtwerke-Holding mag man das nicht mit Zahlen widerlegen. Als die Stadt Frankfurt vor vier Jahren den unrentablen Betrieb ihres auch nicht mehr zu vertretbaren Kosten zu sanierenden Krematoriums auf dem Hauptfriedhof beendete, stellte sich die Spitze der vom Stadtdienstleister ESO verwalteten Friedhöfe auf Zuwächse ein. Von den zuletzt jährlich 2000 – bei einer Kapazität von 8000 – Einäscherungen jenseits des Mains müssten auch welche für Offenbach abfallen.

Friedhofschefin Gabriele Schreiber und der damalige ESO-Sprecher Oliver Gaksch wagten in einem Gespräch mit unserer Zeitung zwar keine Prognose, offenbarten aber freimütig seinerzeit aktuelle Zahlen: 6000 Verbrennungen gab es demnach pro Jahr in der 1997 auf neuesten technischen Stand gebrachten Anlage an der Mühlheimer Straße.

Heute wird gemauert. Die „Frankfurter Neue Presse“ hatte ihre These untermauern wollen, dass die Offenbacher nicht nur von den Gebühren, sondern auch ein Geschäft mit bei der Einäscherung übrig bleibenden, weil vorher nicht zu entfernenden, Edelmetall-Implantaten aus Gold, Silber oder Platin machen. „Bereichert sich Offenbach stillschweigend am Zahngold der Frankfurter?“, schrieb das Blatt, nachdem eine Anfrage nach den infrage stehenden Summen abschlägig beschieden wurde.

Auch gegenüber unserer Zeitung gibt die Friedhofsverwaltung nicht preis, um welche Dimensionen es sich handelt. Es gibt lediglich den Hinweis auf die einer Empfehlung des Städtetags (2015) folgende Satzung, nach der Erlöse aus Edelmetallen, die bei der Verbrennung übrig bleiben, für gemeinnützige Zwecke, Denkmalschutz sowie Stabilisierung der Friedhofsgebühren dienen dürfen. Ebenso wenig wird verraten, wie sich die Verbrennungszahlen seit 2014 entwickelt haben. Geheimsache Krematorium...

Nun ist es aber nicht das sensible Thema, weswegen sich die Verantwortlichen Schweigen auferlegen. Sie haben vielmehr Angst vor der Konkurrenz: Leichenverbrennung ist ein hart umkämpfter Markt, besonders nachdem seit 2003 auch private Betreiber zugelassen sind. Also heißt es auf Anfragen zu Zahlen: „Darüber geben wir aus Wettbewerbsgründen keine Auskunft.“

Dahinter steckt wohl die Vorstellung, dass Leute, die sich in der Branche auskennen, an solchen veröffentlichten Daten erkennen können, wie es um die Auslastung oder die Kapazitäten in der Region bestellt ist. Dies wiederum, so ein Insider, erlaube Rückschlüsse auf Gesamtmarkt und Marktpotential: Darauf ließen sich dann „Investitionsentscheidungen und Vertriebsstrategien ausrichten“. Im Klartext: Lohnt es sich vielleicht, mit einem eigenen Krematorium einzusteigen? Wäre es sinnvoll, bei den Pietäten mit attraktiven Preisen für sich zu werben? Und dazu, so heißt es, könnte sogar die Kenntnis über Summen aus der Edelmetallverwertung beitragen.

Trotz einer verzwickten Rechtslage haben Hinterbliebene in der Regel kein Anrecht mehr auf Zahngold oder Ähnliches. Angehörige sind gehalten, dass die Verstorbenen ohne Wertgegenstände zum Krematorium gefahren werden. Das betrifft vor allem Eheringe oder anderen Schmuck. Ansonsten wird bereits bei den Pietäten vorgesorgt. „Der Trennung und Entnahme von Edelmetallen nach der Verbrennung stimmt der Beauftragende einer Feuerbestattung durch Unterschrift in dem Auftrag dafür zu“, erläutert man seitens des ESO, nennt aber auch einen eher unwahrscheinlichen Fall: „Möchte ein Angehöriger das Zahngold eines Verstorbenen haben, müsste er dazu vor der Fahrt zum Krematorium damit einen Pathologen beauftragen.“