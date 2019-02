Wie gehen Offenbacher Kitas und Grundschulen mit Smartwatches um? 

Offenbach – Sie sind pink, himmelblau oder neongrün, Hauptsache quietschbunt. Und viele kosten keine 50 Euro. Smartwatches haben längst auch die deutschen Kinderzimmer erobert. Von Manuel Schubert

Die Stadt München hatte im November genug und verbannte die Geräte aus all ihren Kitas, nachdem Eltern per GPS den Aufenthaltsort ihrer Kinder überprüft und übers Mikro Gespräche mitgehört hatten.

Wie gehen Pädagogen in Offenbach damit um? In der Kita der evangelischen Mirjamgemeinde am Paul-Gerhardt-Haus sind Smartwatches seit gut einem halben Jahr verboten. Ein Junge hatte im Sommer 2018 andere Kinder mit seiner Uhr fotografiert. „Da haben wir gleich gesagt: Das wollen wir nicht“, berichtet Leiter Alexander Fuhr. Allein wegen der Persönlichkeitsrechte sei das problematisch, so Fuhr. „Das geht einfach nicht.“

An anderen Kitas ist das Problem noch keines, die Verantwortlichen haben aber sehr wohl schon die Antennen ausgefahren. „Smartwatches gehören nicht in Kinderhände, das ist einfach Quatsch“, findet Ruperta Kilian-Romanazzi, Leiterin der Kita der evangelischen Friedenskirchengemeinde. Die Kamerafunktion bereitet ihr ebenfalls die größten Sorgen. Wenn Kinder etwa Fotos auf der Toilette schießen würden – „dann haben wir hier einen Riesenärger.“

Die evangelische Kirche macht den Kitas laut Fuhr aber keine Vorgaben, wie sie das Thema handeln sollen. Das katholische Dekanat handhabt das genauso. Sekretärin Christel Zisch ist allerdings „nicht bekannt“, dass in Offenbach schon mal ein Kind eine Smartwatch mit in eine katholische Kita gebracht hätte.

Auch Patricia Olbert, eine von drei pädagogischen Leiterinnen beim Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (EKO), sagt, ihr sei zum Thema Smartwatches aus den städtischen Kitas nichts zu Ohren gekommen. „Das ist noch gar kein Thema bei uns.“ Würde die Sache zum Problem, werde man aber eine Lösung für alle städtischen Kitas finden.

Ira Savshak, Leiterin der Kitakrippe Nimmersatt, die vom privaten Trägerverein Smiling Faces betrieben wird, missfällt vor allem die Vorstellung, dass Eltern per GPS den Aufenthaltsort ihrer Kinder ermitteln und sich in Gespräche einklinken. „Da fühlt man sich kontrolliert, als würden die Eltern uns nicht vertrauen“, sagt sie. Besorgte Familienangehörige dürften jederzeit für einige Tage in der Kita hospitieren und sich vor Ort ein Bild machen.

An den hiesigen Grundschulen sind Smartwatches schon eher ein Thema. Das staatliche Schulamt Offenbach empfiehlt ihnen, die Uhren zu untersagen. Im Kreis sei es schon mehrfach vorgekommen, dass Kinder im Unterricht mit ihren Smartwatches Tonaufnahmen oder Fotos gemacht hätten, berichtet Schulamts-Leiterin Susanne Meißner. Das könne den Unterricht stören und die Kinder seien durch die Uhren abgelenkt. Letztendlich entscheidet jede Schule per Schulordnung selbst, wie sie das Problem reguliert. Sie könne es „absolut nachvollziehen, wenn eine Schule Smartwatches verbietet“, so Meißner.

Die Friedrich-Ebert-Schule hat sich für einen Mittelweg entschieden: Smartwatches ja, aber nicht, wenn sie Ton- oder Videoaufnahmen machen können. Einmal sei es vorgekommen, erzählt Sekretärin Simone Pflug, dass ein Schüler eine Smartwatch mitgebracht habe. Sonst sei das aber „eher noch kein Thema bei den Kindern“.

Gabriele Schranz, Rektorin der Goetheschule, plädiert ebenfalls für einen besonnenen Umgang mit den Geräten. „Wir müssen überlegen, wie wir das eindämmen können, ohne es zu verdammen“, fordert sie. Wie ihre Schule mit Smartwatches umgehen würde, hat sie noch nicht entschieden, bisher habe noch nie ein Kind eine mitgebracht. Auf jeden Fall müssten dann jedoch klare Regeln geschaffen werden, so Schranz. „Dass man es schafft, nicht alle zehn Minuten auf das Ding zu gucken, kann man nur in der Schule lernen“, findet sie.

Dass Kinder heutzutage schon von klein auf im Umgang mit elektronischen Geräten geschult werden sollten, darin sind sich alle Befragten einig. Mehrere Offenbacher Kitas bieten bereits medienpädagogischen Unterricht an. Die Kita der Mirjamgemeinde etwa ist bestens mit Laptops und Tablets ausgestattet. „Wir wollen, dass die Kinder wegkommen vom reinen Daddeln – und ihnen zeigen, was man noch alles damit machen kann“, erklärt Alexander Fuhr.

Smartphones und Tablets sind beim Offenbacher Nachwuchs übrigens deutlich weiter verbreitet. An der Goetheschule sind Handys etwa erlaubt, müssen aber während der Schulzeit ausgeschaltet sein. Die Friedrich-Ebert-Schüler dürfen ebenfalls Smartphones mitbringen, müssen sie aber im Ranzen lassen. „Zu Hause haben das viele“, kann auch Nimmersatt-Leiterin Savshak berichten. „Sie bringen sie aber nicht mit. Noch nicht.“