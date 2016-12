Es geht bald voran in Bieber-Nord

Neues Baugebiet

Offenbach - Die Stadt will im neuen Jahr mit Hochdruck an der Erschließung des Baugebiets Bieber-Nord arbeiten. Das 12,4 Hektar große Wohnentwicklungsgebiet zwischen der Bundesstraße 448 und der S-Bahn-Linie ist seit den 1990er-Jahren sowohl in Gespräch als auch Planung.

Schwierige Eigentumsverhältnisse und Konflikte um die Erschließungskosten gehörten mit zu den Gründen für die lange Verzögerung. Jetzt musste aber gehandelt werden: Durch den Flughafenausbau greift ab 2018 eine Siedlungsbeschränkung. Das heißt, bei einer Dauerbeschallung von mehr als 60 Dezibel dürfen keine neuen Wohnungen mehr errichtet werden – es sei denn, die Bautätigkeit hat bereits nachweislich begonnen.

In der ersten Januarwoche steht nun die Rodung der Flächen für den Kanal, Leitungen und Straßen an. Die Arbeiten führt ein Unternehmen aus, das nach öffentlicher Ausschreibung ausgewählt worden war. Nach den Fällungen und der oberflächlichen Räumung wird der Kampfmittelräumdienst das Areal auf mögliche Munitionsreste sondieren. Danach soll die Firma die Räumung der Trasse durch das Ziehen der noch in der Erde verankerten Wurzelstöcke der gefällten Bäume abschließen. Diese Nacharbeiten werden bis Ende Februar/Anfang März dauern. Die Arbeiten sind mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Die Ausschreibung für Kanal, Leitungen und Straße erfolgen bis Frühjahr, so dass mit dem Tiefbau wohl im zweiten Quartal 2017 begonnen werden kann. (tk)

Offenbach erleben: In Bildern durch die Waldstraße Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa