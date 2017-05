Mit Geige, Gesang und Gänsehaut 

DDR-Legende City im Capitol

+ © Georg Die DDR-Legende City heizte 600 Zuhörern im Offenbacher Capitol ein. © Georg

Offenbach - Toni Krahl, Sänger und Gesicht der Gruppe City, nennt den Song „Am Fenster“ einen Glückstreffer. „Die Leute erwarten, dass wir ihn spielen. In Zeiten, in denen Unbeständigkeit zum Programm geworden ist, steht uns der Sinn nach Liedern, die geblieben sind, die an Wert gewonnen haben.“ Von Harald H. Richter