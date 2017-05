Gelage an der Geleitstraße: Kontrollen statt Verbot

Offenbach - Ordnungsdezernent Peter Schneider (Grüne) und die CDU bemühen sich um Erklärungen, warum das von der SPD geforderte und von der Tansania-Koalition in der jüngsten Stadtparlamentssitzung abgelehnte Alkoholverbot an der Ecke Geleits-/Herrnstraße nicht erforderlich ist.

Schneider weist insbesondere auf die Aktivitäten des Quartiersmanagements hin. Die Ecke Herrn- und Geleitsstraße gegenüber der Erich-Kästner-Schule genieße besondere Aufmerksamkeit, so der Bürgermeister. Bereits seit 2012 sei das Quartiersmanagement dort präsent. Dies sowie die Streifen der Stadtpolizei und die regelmäßigen Müllentsorgungen an dem stark frequentierten Ort hätten die Situation inzwischen normalisiert, meint der Ordnungsdezernent.

Für Quartiersmanager Marcus Schenk ist das aber kein Grund, die Aktivitäten an dieser Stelle einzuschränken: „Wir wissen aus der Vergangenheit, dass unsere stetige Präsenz und Aufmerksamkeit einen wichtigen Beitrag zum Lebensgefühl in der Innenstadt leisten. Dabei sprechen wir beide Seiten an, die Menschen auf der Straße genauso wie die Nachbarschaft, die sich gestört fühlt.“ Ob die geplagten Anwohner des Problem-Ecks die Einschätzung Peter Schneiders teilen, dass sich die Situation inzwischen normalisiert hat, wird sich am kommenden Montag, 22. Mai, zeigen: Das Quartiersmanagement hört sich in der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr an der Ecke Geleits- / Herrnstraße ihre Sorgen und Nöte an.

Im Gegensatz zum Ordnungsdezernenten schildert die CDU unter Berufung auf Anwohner die Situation weniger rosig: Dort würden sich schon tagsüber, besonders aber abends und bis tief in die Nacht, oft Personen aufhalten, sich an den umliegenden Kiosken mit alkoholischen Getränken versorgen und lautstarke bis ins Gebrüll reichende Unterhaltungen führen. Zudem werde in Hauseingänge uriniert.

Gleichwohl hält auch die Union nichts von einem Alkoholverbot, setzt vielmehr auf verstärkte Kontrollen durch die Stadt. „Niemandem nützt es, wenn das Parlament Verbote beschließt, die dann anschließend durch Entscheidungen des Verwaltungsgerichts wieder aufgehoben werden. Bestehende Vorschriften in der städtischen Gefahrenabwehrverordnung enthalten ausreichende Legitimationen, den Störern das Handwerk zu legen“, so der CDU-Stadtverordnete Andreas Bruszynski.

Er sieht nunmehr den Magistrat gefordert, den berechtigten Beschwerden der Anwohner nachzugehen und auch in den Abendstunden die Stadtpolizei dort einzusetzen. Diese könne Platzverweise aussprechen und schon damit für Ruhe sorgen. (mad)

