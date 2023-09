Geldautomatensprengung in Offenbach scheitert – Polizeieinsatz mit massiven Verkehrsauswirkungen

Blaulicht

Nach der gescheiterten Geldautomatensprengung in Offenbach laufen die Ermittlungen.

In Offenbach scheitert am frühen Morgen eine Geldautomatensprengung. Die Ermittlungen vor Ort laufen.

Offenbach – Bei ihrem Versuch, am frühen Freitagmorgen (1. September) in Offenbach im Bereich Waldstraße und Bismarckstraße, einen Geldautomaten zu sprengen, mussten die Täter unverrichteter Dinge und ohne Beute abziehen. Eine Vernebelungsanlage löste aus. Das teilt die Polizei am frühen Morgen mit. Nach den beiden dunkel gekleideten Männern wird jetzt gefahndet.

Die Straßen rund um den Tatort in Offenbach sind am Freitagmorgen gesperrt. Der Busverkehr ist eingeschränkt, Busse werden umgeleitet. Die Sperrungen haben massive Auswirkungen auf den Verkehr.

Geldautomatensprengung in Offenbach scheitert – Vernebelungsanlage nimmt Tätern die Sicht

Was genau war passiert? Gegen 4.40 Uhr machten sich die Unbekannten an ihren Geräten an dem Bankstandort zu schaffen, allerdings löste nach wenigen Momenten eine Vernebelungsanlage aus und nahm ihnen nach Angaben der Polizei jegliche Sicht in dem Raum. Den Tätern blieb offenbar schließlich nichts anderes übrig, als ihr Vorhaben aufzugeben und zu Fuß zu flüchten.

Denkbar ist nach einer Meldung der Polizei in Offenbach auch, dass die unbekannten Geldautomatensprenger in der Nähe der Bank ein Fahrzeug abgestellt hatten und damit wegfuhren. Aktuell sichert die Tatortgruppe der Kriminalpolizei Spuren, welche die Männer vor Ort hinterlassen haben. Hinweise zu der Tat nimmt die Kripo Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Vor einigen Wochen wurde ein Geldautomat in Neu-Isenburg gesprengt.