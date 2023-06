Kita Rödernstraße ist Offenbacher Vorzeigeprojekt

Von: Veronika Schade

Das großzügige Außengelände mit vielen Spielmöglichkeiten ist eines der Vorzüge der Kita 3. Die Sanierung kostete 6,5 Millionen Euro. © Schade

Die Kita 3 an der Rödernstraße im Nordend war bis vor wenigen Jahren ein typischer Zweckbau der 60er- und 70er-Jahre. Längst zu klein geworden, den Anforderungen an frühkindliche Betreuung und Bildung nicht mehr genügend und schon gar nicht denen an Barrierefreiheit und Energieeffizienz. Mittlerweile ist sie nach Teilabriss, Neubau und anderthalb Jahren Kitabetrieb in Containern eine Vorzeige-Einrichtung der Stadt geworden.

Offenbach - Gestern wurde ganz offiziell ihre Einweihung nachgeholt. 2019 begann die aufwendige Sanierung des Gebäudes, 2021 war sie abgeschlossen, konnte aber coronabedingt zunächst nicht gefeiert werden. „Ein Neubau ist eigentlich immer die letzte Lösung, wenn man ein Bestandsgebäude hat“, sagt der zuständige Architekt Thomas Lückgen vom Planungsbüro werk.um. Doch der Zustand des alten Gebäudes machte ihn unumgänglich – nur der Anbau aus dem Jahr 2006 blieb erhalten.

Der Neubau in Holztafelbauweise mit 1400 Quadratmetern Fläche bietet auf zwei Etagen neben den Gruppenräumen einige Besonderheiten: Eine Bibliothek, Intensivräume, in denen sich die Kinder in kleineren Gruppen zurückziehen können, zwei Bewegungsräume, in denen sie sich austoben können, ein Atelier, um sich kreativ zu beschäftigen und eine Tonwerkstatt, in der sie ihre getöpferten Werke anmalen, brennen und trocknen lassen – ein Prozess, der bis zu drei Wochen dauert. „Das hat den positiven Nebeneffekt, dass sie lernen, zu warten“, sagt Kitaleiterin Kerstin Weishaar.

Rund 6,5 Millionen Euro kostete der Neubau, der Anteil der Fördergelder betrug 4,9 Millionen Euro. Nahezu 640 000 Euro kostete allein die Übergangslösung in einem Interimsbau aus 33 Stahlcontainern. Das nicht nur für Innenstadtverhältnisse äußerst großzügige Außengelände wurde vom Neu-Isenburger Landschaftsarchitekten Otfried Ipach mit jeder Menge Spielgeräten, Sandkästen und Pflanzbeeten neu angelegt. Von Tomaten über Spinat bis hin zu Kürbissen bauen die Kinder dort ihr Gemüse selbst an, das direkt in der Küche verarbeitet wird.

Gab es im Altbau Platz für sechs Gruppen beziehungswiese 150 Kinder, ist nun eine weitere Gruppe und eine Kapazität von 175 Kindern möglich. „Der Platz gibt es her, die Personalsituation aber leider nicht“, bedauert Roberto Priore, Leiter des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Offenbach (EKO). Der Fachkräftemangel ist nach wie vor das Hauptproblem der Einrichtungen. Was allein die Platzkapazitäten betreffe, könnten in Offenbach alle Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren versorgt werden. „Im U3-Bereich dagegen gibt es noch Bedarf – und bei den Fachkräften sowieso.“

An der Rödernstraße fehlen aktuell zwei Erzieherinnen. Eine neue Mitarbeiterin ist seit der Sanierung hinzugekommen, habe als Grund das moderne Gebäude genannt, wie Architekt Lückgen berichtet. „Wenn eine Kita gut geplant ist, ist dies auch eine Motivation für die Mitarbeiter“, betont er.

Dem stimmen Stadtrat und Baudezernent Paul-Gerhard Weiß (FDP) sowie Bürgermeisterin und Jugenddezernentin Sabine Groß (Grüne) zu. Die Einweihung der Kita Rödernstraße steht für beide symbolisch für drei weitere Modernisierungs- und Neubauprojekte Offenbacher Kindertagesstätten, die 2021 abgeschlossen wurden – an der Brandenburger Straße, Goethestraße und Johannes-Morhart-Straße. „Wir haben derzeit sechs laufende Bauprojekte an Kitas und 16 an Schulen, davon sind zehn größere Projekte“, unterstreicht Weiß die Bemühungen der Stadt. „Wir arbeiten intensiv daran, Offenbachs Kinder zu unterstützen.“

Ein wichtiges Thema in der Kita Rödernstraße ist auch die Sprachförderung, viele Kinder haben Bedarf. Sie kooperiert dafür mit der Goetheschule: Täglich gibt es in der Kita zweistündige Vorlaufkurse für künftige Erstklässler, eine pensionierte Lehrerin leitet diese. „Sie und auch die Kinder haben dabei viel Spaß“, freut sich Kitaleiterin Weishaar.

Für ein noch nachhaltigeres Kitagebäude im Nordend ist künftig eine Dachbegrünung vorgesehen und der Einbau einer Photovoltaikanlage. Dafür stehen Mittel aus dem Projektbudget zur Verfügung, die Umsetzung ist für Herbst geplant.

