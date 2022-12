Gesundes Frühstück: Offenbacher Verein startet Spendenaktion für kostenloses Essens-Angebot

Von: Jan Lucas Frenger

Zijad Dolicanin und Binh An Tran (beide links) von VAIR begutachten das gesunde Angebot vor Ort. © frenger

Der Offenbacher Verein „VAIR“ sammelt derzeit Spenden, damit die Kinder an der Ludwig-Dern-Schule auch im kommenden Jahr ein kostenloses, gesundes Frühstück bekommen.

Offenbach – Ein kostenloses Frühstück, das für alle Schülerinnen und Schüler bereitsteht und obendrein auch noch gesund ist: das soll es im kommenden Jahr wieder an der Ludwig-Dern-Förderschule (LDS) geben. Bei dem Projekt, das bereits seit über vier Jahren läuft, erhält die Bildungseinrichtung nun auch erstmals Unterstützung vom gemeinnützigen Verein „VAIR“, der bereits einen Spendenaufruf unter dem Motto „Vairböllert – Bildung statt Böllern“ gestartet hat.

Bis zum 9. Januar können Interessenten einen Teil dazu beitragen, dass die rund 150 Kinder und Jugendlichen auch künftig vor Unterrichtsbeginn in der Mensa frühstücken können. Von frisch geschältem Obst und Gemüse über verschiedenste Müslisorten bis hin zum Marmeladenbrötchen bietet sich den Schülern dabei eine breite Auswahl – und das Angebot kommt an. „Mit der Zeit hat sich eine kleine Frühstücksgemeinschaft gebildet“, freut sich Antje Pfau, Stufenleiterin an der LDS. Eine Gruppe von knapp 35 Schülern nutze das Angebot inzwischen regelmäßig, auf Fleisch werde dabei gänzlich verzichtet und bei den anderen Lebensmitteln stets auf den Zuckergehalt geachtet.

„Früher haben die Lehrer alles in Eigenregie organisiert und die Kinder mit Frühstück versorgt“, berichtet Pfau. Seit dem Sommer habe die Schule nun eine ehrenamtliche Helferin für die allmorgendliche Ausgabe der Getränke und Speisen hinzugewinnen können. „Wenn allerdings mal etwas passiert, packt sofort einer aus dem Kollegium mit an“, sagt die Vorsitzende des Fördervereins, Kerstin Lenhardt. Denn es sei wichtig, dass sich die Kinder stets auf das Angebot verlassen könnten. „Sie sollen einfach wissen, dass sie hier immer ihr Frühstück bekommen“, so Lenhardt.

Für das Kollegium an der LDS ist das Frühstücksangebot eine Herzensangelegenheit. „In Offenbach ist es leider so, dass es immer mehr Kinder gibt, die niemanden haben, mit dem sie morgens zusammen sitzen und frühstücken können – auch weil ganz häufig das Geld für Lebensmittel knapp ist“, gibt Stufenleiterin Antje Pfau zu bedenken. „Wenn die Kinder hungrig in die Schule kommen, sind sie nicht in der Lage, sich zu konzentrieren.“

Hier schafft das Projekt, das durch Spenden finanziert wird, Abhilfe und sorgt obendrein dafür, dass sich die Kinder und Jugendlichen gegenüber den Lehrkräften öffnen. „Wir unterhalten uns oft mit den Schülern und das läuft dann noch mal auf einer ganz anderen Ebene ab, als im Unterricht“, berichtet Pfau. „Dadurch erfahren wir Dinge, die sonst nicht zur Sprache kommen würden.“

Damit es auch in Zukunft weiter gehen kann, ist die LDS auf finanzielle Unterstützung angewiesen – genau hier kommt VAIR ins Spiel.

Der Verein, der regelmäßig ähnliche soziale Projekte in Offenbach durchführt und unterstützt, ist auf die Arbeit an der Schule aufmerksam geworden und möchte helfen, die benötigte Summe zu sammeln. „Das ist wirklich eine ganz tolle Sache, vor der wir nur den Hut ziehen können und die wir unbedingt unterstützen wollten“, sagt Zijad Dolicanin, Vorstandsvorsitzender bei VAIR.

Da ein Großteil der im Verein tätigen Leute auch selbst in Offenbach und den hiesigen Schulen aufgewachsen ist, wisse man dort um die Herausforderungen und Missstände, mit denen sich die Bildungsstätten konfrontiert sehen. „Deshalb gehen wir regelmäßig auf Schulen zu und schauen gemeinsam, wo noch Verbesserungsbedarf besteht“, so Dolicanin. (Jan

Weitere Infos Wer spenden möchte kann dies noch bis zum 9. Januar unter https://betterplace.org/p117580 tun.