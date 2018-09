Krätze auf dem Vormarsch

Offenbach - Bei der Vorstellung des Jahresberichts 2017 des Gesundheitsamts informierte Leiter Bernhard Bornhofen über die Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchung in Schulen, Kitas, Altenheimen und Kliniken sowie über den Umgang mit meldepflichtigen Krankheiten.

Bei der Untersuchung des Trinkwassers wurden Proben mikrobiologisch und chemisch beispielsweise auf Legionellen, Coli-Bakterien und Blei untersucht. Insgesamt konnte das Stadtgesundheitsamt bei 96 Prozent aller Proben keine Auffälligkeiten feststellen. „Legionellen sind im Wasser lebende Bakterien, die im warmen Wasser ideale Bedingungen für Wachstum und Vermehrung finden“, erklärt Bornhofen. Neben der Legionellen-Lungenentzündung verursachen sie Pontiac-Fieber, eine grippeähnliche Erkrankung. Nicht zu unterschätzen sind auch Escherichia coli und coliforme Keime. Sie gelten als Indikator-Keime für Verunreinigungen, die sich auch in die Hausinstallation einschleichen können. „Wasser muss fließen“, sagt Bornhofen. Er empfiehlt, das Wasser nach dem Urlaub oder auch am Morgen unbedingt eine Weile laufen zu lassen, damit Ablagerungen und eben auch Keime weggespült werden können.

Zu den meldepflichtigen Krankheiten zählen Magen-Darm-Infektionen, Infektionen der Leber (Hepatitis), Tuberkulose, Influenza sowie eine Reihe weiterer Infektionen, aber auch „impfpräventiale“ Krankheiten, Erreger, die sich mit Impfungen vermeiden lassen.

Sobald ein Patient eine solche Diagnose erhält, muss der Arzt oder sein Labor diese dem Gesundheitsamt melden. „In der Regel lassen sich die meisten Krankheiten noch immer gut austherapieren, allerdings bedarf es meist einer Isolierung des Patienten sowie eiserner Medikamentendisziplin“, so Borhofen.

So sei beispielsweise die Tuberkulose mit Antibiotika noch gut heilbar, allerdings müssten über einen Zeitraum von sechs Monaten drei bis vier unterschiedliche Medikamente genommen werden, um Resistenzen vorzubeugen. Borhofen: „Bricht der Patient die Behandlung zu früh ab, besteht die Gefahr weiterer Ansteckungen sowie der Unwirksamkeit von Medikamenten“ So drohten insbesondere Antibiotika, einstmals schärfstes Schwert der Mediziner, stumpf zu werden. Deshalb werden Tuberkulose-Patienten von den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes engmaschig betreut, vor allem dann, wenn sie aus dem Ausland kommen. Manchmal müssten nur Sprachprobleme überbrückt werden und den Menschen eindringlich Disziplin verordnet werden, so Bornhofen, manchmal sei aber auch der Kontakt mit den Gesundheitsämtern nötig. Zehn Infektionen gab es 2017 in Offenbach, hessenweit waren es 576.

Magen-Darm-Infektionen ereilten im vergangenen Jahr 323 Menschen, die häufigsten gemeldeten Erreger mit 180 Meldungen waren Noroviren, die vor allem in Gemeinschaftseinrichtungen wie Seniorenheimen und Kitas auftreten. Eine weitere Gruppe betraf infektiöse Lebererkrankungen, insgesamt 44 Fälle waren dies in 2017. Klassifiziert werden Hepatitis A bis F beziehungsweise NON A-E, wobei es nur für die Formen A und B Impfstoffe gibt. Die Erreger rufen unterschiedlich schwere Leberentzündungen hervor, die spontan ausheilen oder chronische Verläufe nehmen können. In manchen Fällen versagt das infizierte Organ.

Lästig sind Kopfläuse und Krätze, die saisonal in Gemeinschaftseinrichtungen, vorzugsweise Kindergärten und Schulen auftreten: Durchschnittlich 390 Kopflausmeldungen gab es in Offenbach in den letzten fünf Jahren, nach 346 Fällen in 2016 sank die Zahl 2017 auf 247. Zugenommen haben Fälle von Krätze (fachsprachlich Scabies): Gab es 2016 nur sechs Fälle, wurden dem Stadtgesundheitsamt im vergangenen 71 Fälle von Krätzmilben gemeldet.

„Mit mangelnder Hygiene haben beide Erkrankungen nichts zu tun“, betont Bornhofen. Eher mit körperlicher Nähe oder eben dem Zusammenstecken der Köpfe. Allerdings erfordere auch hier die Therapie wieder Umsicht und Disziplin. „Wenn nur eine Familie die Kopfläuse ignoriert oder nur halbherzig den Empfehlungen folgt, können die Läuse weitere Köpfe erobern“, so der Amtsleiter.