Kritik an Plänen zum Marktplatz-Umbau

Offenbach - Gewerbeverein Treffpunkt und IHK lassen gestern Vormittag via Pressemitteilung kein gutes Haar an den Plänen zum Marktplatzumbau. Prompt fühlt sich die Tansania-Koalition herausgefordert, CDU und FDP kontern am Nachmittag.

Man sei angesichts der Umbaupläne „alarmiert und irritiert“, formulieren IHK und Treffpunkt. Gewerbevereins-chef Stefan Becker präzisiert: „Der Umbau soll die Innenstadt stärken. Ich frage mich, wie das gelingen soll, wenn die Interessen des Einzelhandels in der Politik kein Gehör finden. Wir haben uns für den Erhalt der Haltestelle auf Höhe der Schwanenapotheke eingesetzt, weil wir fest davon überzeugt sind, dass hier ein Treffpunkt für möglichst viele Menschen erhalten bleiben sollte.“ Eine moderne neue Haltestelle mit Sitzgelegenheiten, eine Überdachung und eine Infosäule könne einen Aufenthaltsort mitten in der Innenstadt schaffen. Die nun beschlossene Planung sehe an der Einmündung der Frankfurter Straße zum Marktplatz lediglich zwei Bänke und fünf Fahrradständer vor. Becker: „Die Stadt will unbedingt auf die Haltestelle verzichten, und die Fahrgäste der Linie 101 sollen zukünftig an der Berliner Straße aus- und einsteigen. Die Bushaltestellen an der Berliner Straße dürfen nicht dazu führen, dass Verkehrsbeziehungen in Richtung Marktplatz eingeschränkt werden.“

IHK-Hauptgeschäftsführer Markus Weinbrenner unterstützt die Forderungen des Einzelhandels: „Die Nichtbeachtung der Argumente des Einzelhandels beim Haltestellenkonzept durch die Tansania-Koalition ist kein guter Einstieg in die konkrete Umsetzungsphase des Masterplans.“ Zugleich mahnt Weinbrenner für die 25-monatige Bauphase ein „intensives Baustellenmarketing“ an. „Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass in der gesamten Zeit die Einzelhändler in der Bieberer Straße und am Wilhelmsplatz für Kunden und Lieferanten erreichbar sind“, betont der IHK-Hauptgeschäftsführer.

Die Fraktionschefs von CDU und FDP, Roland Walter und Oliver Stirböck, können die Kritik nicht nachvollziehen. Sämtliche Verkehrsbeziehungen würden erhalten und teilweise sogar ausgebaut. Die wichtigste Buszubringerlinie 101 werde gerade mal 20 bis 30 Meter weiter nördlich liegen als bisher. Im Übrigen seien die angesprochenen „zwei Bänke und fünf Fahrradständer“ nicht die abschließende Lösung für die Gestaltung des Areals. Walter weist darauf hin, die fußläufige Verbindung zwischen Fußgängerzone und Wilhelmsplatz werde verbessert. Zusammen mit Stirböck unterstützt er die IHK-Forderung nach einem professionellen Baustellenmarketing.