„Gewitter-Cocktail“: Amtliche Wetterwarnung für Offenbach, Darmstadt und Südhessen

Von: Florian Dörr

Erneut kann es ungemütlich werden in Offenbach, Darmstadt und Umgebung: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor „starken“ Gewittern.

Offenbach - Von einem „Gewitter-Cocktail“ über Mitteleuropa berichtet Lars Kirchhübel als Diplom-Meteorologe für den Deutschen Wetterdienst (DWD). Am Samstag (15. Juli) ist demnach auch in Hessen mit „gebietsweise mit starken Gewittern, lokal mit Unwettern“ zu rechnen. Für Offenbach, Darmstadt und Südhessen gilt bereits - erneut - eine amtliche Warnung. Bis in den späteren Nachmittag sei in Teilen des Rhein-Main-Gebiets mit „starken“ Gewittern zu rechnen.

Hintergrund ist schwül-warme Luft, die am Rande eines Tiefs bei Schottland mit südwestlichen Strömung nach Hessen geführt wird. Konkret heißt es für Offenbach, Darmstadt und einige umliegende Kreise: „Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 85 km/h (24 m/s, 47 kn, Bft 9) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 l/m² in kurzer Zeit und kleinkörnigen Hagel.“

Gewitter über Offenbach, Darmstadt und Südhessen am Samstag (15. Juli)

Konkret betroffen sind aktuell (Stand: 15.29 Uhr) folgende Regionen von der amtlichen Gewitterwarnung des DWD rund um Offenbach und Darmstadt:

Frankfurt

Wetteraukreis

Main-Kinzig-Kreis

Stadt und Kreis Offenbach

Main-Taunus-Kreis

Kreis Groß-Gerau

Stadt und Kreis Darmstadt

Kreis Bergstraße

Gewitterwarnung für Offenbach - Doch Teile Südhessens könnte es noch stärker treffen

Die Gewitter über Hessen könnten die Region noch bis in die Abendstunden beschäftigen. „Ein Schwerpunkt wird am Abend von der Bergstraße bis zum Spessart erwartet“, heißt es beim DWD. Für Südhessen ist bei den Experten mit Sitz in Offenbach bereits eine Vorabinformation vor „schwerem Gewitter“ - eine Alarmstufe höher also - rausgegangen. Sie gilt bis 1 Uhr in der Nacht. Vorabinformationen gilt der DWD heraus, wenn noch größere Unsicherheiten in den Prognosen bestehen. Im Laufe der Nacht zum Sonntag (16. Juli) sollen die Gewitter über Hessen langsam nach Osten abziehen.

Die amtliche Wetterwarnung für Offenbach, Darmstadt und Südhessen ist auch verbunden mit konkreten Warnhinweisen. So heißt es beim DWD: „Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.“