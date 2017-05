Göttertropfen und Geschwofe

Bieber - Zum ersten Mal hat die Katholische Jugend Bieber (KJB) zum Weinfest geladen. Gedacht war das als Ersatz für den gestrichenen Jugendmaskenball. Der Pfarrsaal ist ausverkauft, die edlen Tropfen gefragt und die Bieberer in bester Partylaune. Von David Heisig

Den Ort heiterer Weinseligkeit und lukullischen Genusses zu betreten, ist gar nicht so einfach. Zumindest für den, der keine Karte hat. Auch der schreibenden Zunft wird erst einmal der Eintritt verwehrt. Sicherheit wird bei der KJB nämlich groß geschrieben. Zu tief sitzen die schlechten Erfahrungen vom Jugendmaskenball an Fastnacht im vergangenen Jahr. Da wurde man irgendwann dem großen Andrang nicht mehr Herr. Das Schlimme seien aber die Besucher gewesen, die nicht gewusst hätten, „wie sie sich verhalten“, erzählt Lukas Welge vom Leitungsteam der KJB. Es wurde viel zerstört, es gab Vandalismus. Besonders schade, steckt die Jugend doch alljährlich viel Ehrenamt in ihre Veranstaltungen.

Das Resultat? Die Institution des Maskenballs, die Generationen von verkleideten Jugendlichen den Fastnachtssonntag gerettet hat, ist gestorben. Aufgeben allerdings kommt für die Jungkatholiken nicht in Frage. Das Weinfest soll als neue Feierinstitution im Party-Kalender etabliert werden, erklärt Welge. Erst sei ein Apfelweinfest im Pfarrhof im Gespräch gewesen. „Da sind wir aber komplett vom Wetter abhängig“, so der Jugend-Kassierer. Also ist man auf ein Weinfest im Saal gekommen. Es soll einer der „drei Höhepunkte“ im Jahr werden, so die KJB. Neben dem Oktoberfest und den Fastnachtssitzungen, zu denen die Jugend um die 100 Aktive auf die Beine bringt.

Die Party ist gut besucht. Etwa 300 Karten sind weggegangen. Zum Stückpreis von acht Euro. Auf langen Bänken sitzend oder an Tischen stehend amüsieren sich die Gäste. Die Jugend freut’s. Nicht nur, weil das Stammklientel da ist, sondern auch „Leute geschätzt über dreißig“, so Welge. Ein bunt gemischtes Völkchen. Selbstverständlich zählt auch der finanzielle Faktor. Spült doch das „Ausverkauft“ Geld in die Kassen, aus der sich die Jugendarbeit finanziert. Gruppenstunden, Ausflüge werden vom Gewinn bezahlt. Auch eine Investition in die Zukunft, sollen so doch junge Leute herangezogen werden, die in naher Zukunft selbst Verantwortung in der Jugendarbeit übernehmen. So sind in den Reihen des Publikums auch solche zu sehen, die vor Jahren selbst auf der Bühne gestanden haben.

Eine Dame findet: „Ist doch schön hier.“ Sie wollte mit Mann und Freunden eigentlich zum Großtanzfest in den Mai rund um den Wilhelmsplatz. Die kühlen Temperaturen haben jedoch abgeschreckt. Nun vergnügen sie sich im Pfarrheim. Ein typischer Tanz in den Mai soll die Fete nicht sein, so das Leitungsteam der Jugend. Es habe allerdings terminlich nicht anders gepasst. Nach der Fastnacht ist für die KJB ohnehin vor der Fastnacht. Kaum hat sie die drei Sommerfreizeiten hinter sich gebracht, wird das Oktoberfest geplant – und dann startet am 11.11. schon wieder die nächste fünfte Jahreszeit. Es fehlte also noch eine Großveranstaltung im Frühjahr. So wurde der Termin auf die Walpurgisnacht gelegt.

Auf der Bühne wischen „Die Krassen Lappen“, eine Cover-Band aus Heusenstamm, den Schweiß des Publikums auf, den sie ihm vorher auf die Stirn gezaubert haben. Zu Gassenhauern schwofen die Besucher. Sängerin Teresa Stauffenberg feuert beim „Über den Wolken“ die Tänzer an und die machen brav „Ai-ai-ai“. Auch beim „Bett im Kornfeld“ ist genug zum Mitsingen frei. Enger wird es da um den Weinausschank, edle Tropfen aus Rheinhessen gibt es in Weiß, Rot und Rosé. Sie hören auf Namen wie Silvaner, Portugieser und Regent und sind beim Publikum gefragt. Da mag es fast schon als Sakrileg erscheinen, dass Apfelwein und Bier, ansonsten von der Jugend bei den Fastnachtsveranstaltungen als die wahren Göttertropfen propagiert, bei dieser Sause völlig fehlen.