Bei Grabräumung geht‘s nicht immer feinfühlig zu

+ Alpha und Omega, Anfang und Ende: Auch mit der Ruhefrist auf den städtischen Friedhöfen ist es einmal vorbei. Aufkleber sollen die Hinterbliebenen rechtzeitig auf diesen Umstand hinweisen. © Kirstein

Tatsächlich ist aus der einstigen Fläche für die nicht ganz so ewige Ruhe ein Grabplatten-Trümmergrundstück geworden, Einer, dessen Vatergrab im Zuge der Arbeiten entfernt wurde, findet es pietätlos, wie dort schweres Gerät zum Einsatz kommt; über noch vorhandene Gräber werden Metallbänder gelegt, die verhindern sollen, dass der Bagger beim Drüberrollen einsinkt.

Geht’s denn nicht feinfühliger, wie sich das Hinterbliebene wünschen? „Kaum anders machbar“, bedauert Sigrid Aldehoff, Sprecherin des auch für die Friedhöfe zuständigen Stadtdienstleisters ESO: Auf der knapp 1000 Quadratmeter großen, zurzeit mit rot-weißem Flatterband markierten Abteilung sind immerhin 230 Urnenreihengräber zu entfernen. „Das geht nicht mit der Hand, sondern nur mit technischen Hilfsmitteln“, sagt Aldehoff. Die Fläche wurde in den 80ern belegt. Längst ist auch fürs jüngste Grab die Ruhefrist von 30 Jahren abgelaufen. Bereits vor drei Jahren wurde das wie üblich in der Offenbach-Post amtlich bekannt gemacht, zum anderen wiesen gelbe Aufkleber aufs Ende des Nutzungsrechts hin.