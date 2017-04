Gratis gibt es bei Banken kaum noch etwas

Ende der Umsonstkultur am Geldautomaten: Gebühren fürs Abheben kommen bei immer mehr Banken. Bei den Geldhäusern der Region gibt es aktuell jedoch keine Pläne dafür. - Foto: dpa

OFFENBACH/HANAU - Weg von der Gratiskultur heißt es häufig, egal ob bei den Sparkassen, Genossenschafts- oder Privatbanken. Jetzt kassieren einige Institute von ihren Kunden auch Gebühren fürs Geldabheben am eigenen Automaten. In der Region aber nicht. Von Achim Lederle und Marc Kuhn

Schluss mit gratis: In der Zinsflaute drehen immer mehr Banken und Sparkassen an der Gebührenschraube. Jüngstes Beispiel: Einige Sparkassen und Volksbanken verlangen von einem Teil ihrer Kunden Gebühren, wenn sie am Automaten Geld abheben. Die Niedrigzinsen belasten die Geldhäuser, die Branche ist auf der Suche nach neuen Einnahmen, zugleich sollen die Kosten runter.

„Bankdienstleistungen sind nicht kostenlos – die Verbraucher verstehen und akzeptieren das auch“, sagt der Präsident des Genossenschaftsverbandes, Michael Bockelmann. Vor allem kleinere Häuser befänden sich „im Zangengriff sinkender Erträge durch die Niedrigzinsphase und steigender Kosten durch die Regulierung“.

Bisher konnten Verbraucher an Automaten des eigenen Instituts oder der Finanzgruppe kostenlos Bargeld abheben. Zwar sorgten die teils hohen Gebühren für Fremdkunden immer wieder für Ärger. „Inzwischen hat sich das nach unserer Beobachtung auf etwa drei bis fünf Euro eingependelt“, berichtet Dorothea Mohn, Finanzexpertin beim Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). „Es gibt aber immer wieder Ausreißer nach oben.“

Bei manchen Sparkassen ist nun auch für eigene Kunden Schluss mit gratis. Bei etwa 40 der rund 400 Institute fallen nach Recherchen des Finanzportals Biallo je nach Kontomodell Gebühren von 19 Cent bis zu einem Euro an. Manche gewährten ihren Kunden im Monat bis zu fünf kostenlose Abhebungen am Geldautomaten. Andere kassierten gleich beim ersten Mal.

Bei der Sparkasse Offenbach gibt es keine Gebühren, es sollen auch keine eingeführt werden, wie Sprecher Manfred Bernjus versichert. Es gebe kein einziges Kontomodell, „bei dem wir Preise verlangen“. Er spricht von einer klaren Linie, „die wir beibehalten“.

Auch Kunden der Sparkasse Langen-Seligenstadt müssen aktuell keine Kosten fürs Geldabheben befürchten. Dies sei „nicht in der Diskussion“, so Sprecher Walter Metzger. Anders sehe es bei der Einzahlung von Hartgeld am Automaten aus: Eine einmalige Einzahlung von Münzen sei pro Monat weiter kostenlos, ab 1. Oktober müssten Kunden aber ab der zweiten Einzahlung von bis zu zehn Euro einen Euro berappen; über zehn Euro würden drei Prozent der Einzahlsumme, mindestens jedoch drei Euro, fällig.

Die Sparkasse Hanau hatte bis vor kurzem ein Kontomodell, bei dem ab der elften Abhebung im Quartal Kosten in Höhe von 20 Cent angefallen waren. Dieses ist am 1. April abgeschafft worden, teilt die Sparkasse mit.

Nur wer ein entsprechendes Kontomodell wähle, zahle wie bei anderen Instituten auch Gebühren für Abbuchungen, betont der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV). Grundsätzlich sei das Abheben an einem der rund 25 000 Geräte für Sparkassen-Kunden nach wie vor kostenlos. Der Verband weist aber auch daraufhin, dass die Institute unterschiedliche Kontomodelle anbieten.

Einige hätten neben Konten mit monatlichem Pauschalpreis, bei denen keinerlei Kosten für Buchungen entstehen, auch Angebote mit einem niedrigeren Grundpreis, bei denen einzelne Posten bepreist werden.

„Hiervon können auch Buchungen, die nach Verfügungen an Geldautomaten von Sparkassen entstehen, betroffen seien.“

Die Volks- und Raiffeisenbanken berichteten, es sei möglich, dass sich Verbraucher für ein Kontomodell entscheiden, „das preiswerter ist, weil es zum Beispiel ein monatliches Limit an Freiabhebungen am Geldautomaten vorsieht. Für Kunden, die nicht oft Bargeld abheben, kann sich das lohnen.“

Dem Portal Biallo zufolge haben bisher mehr als 150 Volksbanken die kostenlose Bargeldversorgung teils abgeschafft. Die Auswertung laufe aber noch.

„Dass Konten auch etwas kosten, ist in Ordnung“, sagt der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Klaus Müller. „Aber wir fordern von der Politik, Verbraucher vor Willkür beim Anheben der Kosten zu schützen.“ Verbraucherschützerin Mohn mahnt, „die Finanzinstitute sollten nicht mit der Kundenzufriedenheit spielen“. Seit Herbst könnten Verbraucher leichter ihr Konto wechseln. „Es gibt Sparkassen, die günstige Konten anbieten und trotzdem fürs Abheben am Automaten innerhalb der roten Gruppe keine Gebühren verlangen.“

Auch Nils Beier vom Beratungsunternehmen Accenture warnt: „Spielraum für höhere Gebühren ist grundsätzlich vorhanden, allerdings nicht unbegrenzt und immer mit dem Risiko, dass Kunden abwandern, insbesondere wenn es ,falsch’ gemacht wird.“

Entscheidend ist aus Mohns Sicht, dass Kunden genau darüber informiert werden, was die Vor- und Nachteile eines bestimmten Kontomodells sind und wofür sie welche Gebühren zahlen müssen. Das Problem: „Es wird immer unübersichtlicher.“

Bei den privaten Instituten der sogenannten Cash Group – Commerzbank, Deutsche Bank, HypoVereinsbank und Postbank – ist die Bargeldversorgung am Automaten für eigene Kunden und die der Gruppe nach wie vor kostenlos. Es gebe auch keine Pläne dies zu ändern, heißt es auf Anfrage.

Grundsätzlich bleibt Verbrauchern derzeit nur eins: „Genau hinschauen und die Bank wechseln, wenn die Kosten immer weiter steigen. Es bleibt aber das Risiko, dass auch bei der nächsten Bank die Gebühren steigen werden“, sagt Verbraucherschützer Müller.