Grillfeuer greift auf Balkon über - Mehrere Verletzte in Offenbach

Von: Niklas Hecht

Ein Grill auf einem Balkon verursacht in Offenbach einen Brand. Drei Personen werden durch die Flammen verletzt.

Offenbach - Feuer in Offenbach: Am Samstagnachmittag (11. März) löste ein Grill auf einem Balkon in der Bismarckstraße einen Brand aus, wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilte. Die Flammen griffen erst auf den Balkon und im Anschluss auf ein darunterliegendes Garagendach über. Bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, verletzten sich drei Personen.

Die Feuerwehr konnte den Brand nach ihrem Eintreffen dann aber schnell löschen. Die Verletzten wurden durch mehrere Rettungswagen und einen Notarzt vor Ort versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Den genauen Ablauf des Brandes ermittelt nun die Polizei. (nhe)

In Offenbach brennen ein Balkon und ein Vordach. © 5VISION.NEWS

