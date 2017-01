Großbaustellen werden 2017 für Pendler zur Geduldsprobe

Offenbach - Zum Glück gehört die Dauerbaustelle auf der A3 zwischen der Anschlussstelle Obertshausen und dem Offenbacher Kreuz der Vergangenheit an. In diesem Jahr müssen sich Pendler allerdings auf neue Staus gefasst machen. Von Julia Radgen

Für die hessischen Autobahnen bedeutet das baldige Frühjahr vor allem eins: Es ist wieder Baustellenzeit. Die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil beginnt dann einige Großprojekte, die für Autofahrer Umleitungen und Staus zur Folge haben. An den meisten Baustellen sollen die Arbeiten „bei entsprechender Witterung“ starten, wie Sprecher Veit Göbel mitteilt. Voraussichtlich im Februar steht der langersehnte Umbau des Offenbacher Kaiserlei-Kreisels an der A661 an. Kreuzungen und Auffahrten sollen die Situation am Verkehrsknoten zu Frankfurt entspannen. Laut Hessen Mobil schlägt das auf drei Jahre angelegte Mammutprojekt, zweitgrößtes Straßenbauvorhaben im Land, mit über 31 Millionen Euro zu Buche.

Am Wiesbadener Kreuz machen Pendlern gleich mehrere Baustellen zu schaffen. Wo sich A3 und A66 treffen, tauscht Hessen Mobil die altersschwache Überführung aus dem Jahr 1952 aus. „Wir erneuern die Brücke bei laufendem Verkehr, das ist eine hessenweite Vorgabe“, erläutert Göbel. Die Zahl der Fahrstreifen werde aufrechterhalten, Autofahrer müssen sich auf verengte Fahrbahnen einstellen. An solchen Stellen wird mit Behelfsbrücken gearbeitet. „Wir bauen zwei Brücken um die bestehende herum und führen den Verkehr vorbei“. Derweil reiße man die alte Überführung ab. Die Arbeiten, für die 16 Millionen Euro veranschlagt sind, sollen im Sommer beginnen und bis 2020 dauern.

Zudem erneuert Hessen Mobil ab nächsten Montag die aus den Siebzigerjahren stammende Schilderbrücken auf der A3 zwischen Wiesbadener Kreuz und Mönchhof-Dreieck. Autofahrer dürfen dann höchstens Tempo 100 fahren. Ab Ende Februar soll der Abschnitt nachts voll gesperrt werden. Bauarbeiten an zwei weiteren altersschwachen Brücken – auf der A3 über der S-Bahnstrecke Hattersheim-Flörsheim bei Weilbach und am Krifteler Dreieck auf der A66 – beeinflussen den Verkehr in Rhein-Main. Auf der A3 habe man am Montag mit der Verkehrssicherung begonnen, sagt Göbel. Die A66-Baustelle sorgt schon seit vergangenem Jahr durch schmale Fahrstreifen für stockenden Verkehr.

Auch Erneuerungen der Fahrbahndecke stehen an: 2016 wurden Risse und Spurrillen auf der A3 zwischen dem Seligenstädter Dreieck und der bayerischen Landesgrenze in Fahrtrichtung Würzburg beseitigt. „Dieses Jahr ist die Gegenrichtung an der Reihe“, sagt Göbel. Das betrifft fast sieben Kilometer Strecke und kostet 42 Millionen Euro. Bis 2019 will man dort fertig sein.

Immer noch in Arbeit ist die Fahrbahndecke auf der B45 zwischen Dieburg und Eppertshausen, die seit Juli erneuert wird. Eigentlich wollte Hessen Mobil das Projekt im Dezember abschließen, doch das Wetter durchkreuzte dies. Regenfälle hätten im November etwa 1,3 Kilometer der Fahrbahn so durchgeweicht, dass sich der Belag nicht verfestigen konnte und nachgearbeitet werden musste. Ende Januar soll die Baustelle endgültig verschwinden.

